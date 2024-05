La visita Spalletti porta l’Italia a Bologna

La visita tanto attesa alla fine è arrivata e promette di offrire ulteriori motivazioni a Calafiori, Orsolini e Fabbian, nelle ultime tre giornate che possono valere la Champions, a partire da Napoli. Il Maradona rappresenta l’appuntamento con la storia per il Bologna. Al Maradona, la storia l’ha fatta Luciano Spalletti, allenatore del Napoli dello scudetto e oggi ct dell’Italia che tra un mese affronterà gli Europei da campione in carica. Il ct sta girando i centri tecnici per confronti con società, allenatori e giocatori nel giro della nazionale e ieri ha varcato i cancelli di Casteldebole.

E’ arrivato intorno alle 10 ha osservato l’allenamento dei rossoblù. Poi un’ora di colloquio con Thiago Motta, con il quale ha discusso di quello che è stato il suo Napoli, ma pure delle novità tattiche apportate dal tecnico rossoblù a cui ha chiesto notizie dei giocatori sotto osservazione. Prima, durante e dopo, ha incontrato i rossoblù, concedendosi colloqui individuali con Riccardo Calafiori, Giovanni Fabbian e Riccardo Orsolini, i tre che il ct non ha fatto mistero di seguire e considerare in vista dei prossimi europei. Calafiori e Fabbian attendono il primo squillo ("ma l’Under 21 ne aveva bisogno per le qualificazioni, è come se fossero con noi e sono sotto osservazione" ha fatto sapere il ct dopo le ultime convocazioni), non Orsolini, chiamato per le ultime amichevoli disputate negli Stati Uniti e autore di un assist contro il Venezuela. I tre ci sperano. Soprattutto Calafiori e Orsolini. Di certezze non ce ne sono.

I tre sono stati tenuti sulla corda, con la promessa del ct di assistere a una delle prossime tre gare del Bologna: ergo, a Napoli, con la Juventus o a Genova, segno che non tutte le decisioni sono state prese, anche se la convocazione di Calafiori, stando ai rumors che arrivano dall’ambiente azzurro di Coverciano, appare la più probabile. Ma pure Orsolini, con Berardi fuori causa per infortunio e Zaccagni non al meglio, ci spera e ci crede. La visita di Spalletti darà benzina e motivazioni ulteriori in vista di un finale di stagione in cui il Bologna si gioca l’appuntamento con la storia e la Champions a partire da sabato, al Maradona, in quella che è stata la casa di Spalletti al cospetto del Napoli di Calzona, che è stato collaboratore del ct a Napoli nella stagione 2021-22.

Il ct è stato ospite a pranzo dell’ad rossoblù Claudio Fenucci, del responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori e del diesse Di Vaio, per discutere dei suoi piani per la nazionale e ascoltare quelli che sono i programmi di crescita del Bologna che si riaffaccerà all’Europa, con la speranza che Casteldebole possa diventare fucina anche per la squadra azzurra. Napoli, Juventus e Genoa: per la Champions. E per l’Europeo, almeno per quel che riguarda Calafiori, Orsolini e Fabbian.