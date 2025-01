Il Bologna dà l’ok: Karlsson al Lecce. Lyko-Biraghi, manovre a sinistra

Bologna, 4 gennaio 2024 – Jesper Karlsson ai saluti: almeno fino a giugno. Il Lecce ha raggiunto l’ok con il Bologna per il prestito secco: Corvino ha montato una corte spietata allo svedese, convinto che possa essere il colpo salvezza per il club salentino, a caccia di gol e del sostituto di Banda, out fino a fine stagione: Corvino è riuscito a imbastire l’operazione giusta per i giallorossi: ovvero senza diritti o obblighi di riscatto che appesantissero il bilancio. La dirigenza rossoblù ha dato l’ok, con la speranza e la garanzia che Karlsson a Lecce trovi quella continuità di impiego che in rossoblù non ha avuto, necessaria per rilanciarsi in vista del mercato estivo.

Dall’estero non sono arrivate offerte concrete alle condizioni poste dalla dirigenza rossoblù. E allora arrivederci a giugno: Karlsson è atteso in giornata a Lecce, indosserà il numero 37. Il Bologna libera così il posto in lista per il rientro di Nicolò Cambiaghi, atteso in gruppo a fine mese. Ma per ulteriori innesti, servono partenze, dal momento che la lista è piena e nonostante la partenza di Karlsson restano 27 elementi a disposizione di Italiano: troppi.

Almeno un centrocampista è di troppo: si attende la ripresa per capire le condizioni di El Azzouzi, di quanto tempo potrà avere bisogno per tornare in campo. Uno tra lui e Moro potrebbe essere in uscita insieme con Urbanski: il polacco non intende rinnovare il contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e la dirigenza è aperta a valutare la cessione a titolo definitivo.

In uscita dalla Fiorentina c’è invece Biraghi (32), che in viola fu uomo di fiducia di Italiano. Se Lykogiannis, in scadenza a giugno, dovesse trovare una sistemazione, sarebbe un’opzione, anche se per ora il greco non ha chiesto di partire e Biraghi parla anche con il Napoli.

Intanto, l’attaccante classe 2004 Antonio Raimondo viaggia verso il rientro dal prestito al Venezia: lo vogliono Sampdoria, Pisa, Cosenza, Reggiana e Carrarese, con Samp e Pisa in prima fila. Di ritorno dal prestito al Messina Anatriello (20), che dovrebbe andare ad Avellino.

Aspettando l’ufficialità di Jesper, intanto, un altro Karlsson è già partito: si tratta di Kazper, che la dirigenza prelevò per la Primavera un anno fa. Il centrocampista è rientrato in patria, ceduto all’Aik Solna per circa 500mila euro bonus inclusi.

Tanto movimento in Primavera, nel tentativo di rianimare una squadra che anche quest’anno fatica. Prelevato l’attaccante esterno Longoni (19) dal Cagliari, si lavora a due rinforzi per il pacchetto dei centrali di difesa: proposti Martin Dimitrov, classe 2007 del Cska Sofia, e Bozhidar Zhechev, classe 2008 del Cherno More.

E’ stato tentato un approccio anche per Mason Melia (17), rivelazione del calcio irlandese, ma il Tottenham è già sulle sue tracce.