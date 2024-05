L’ad premiato a Coverciano. Intanto Sarri si sfila: "Nessun contatto con Casteldebole». Fenucci: "Parleremo con Motta. Io vorrei legarlo a una sedia...»

"Se riusciremo a trattenere Thiago? Da quattro mesi rispondo che vorrei legarlo a una sedia... Domani o dopodomani (oggi o al più tardi mercoledì, ndr) parleremo con lui del futuro. Il nostro desiderio sarebbe di continuare con lui: speriamo rimanga con noi".

Ormai siamo alle ultime speranze e ai sospiri. Vale anche per Claudio Fenucci, l’ad rossoblù che ieri a Coverciano è intervenuto al convegno "Il calciomercato al tempo dell’intelligenza artificiale", organizzato dall’Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana). Al centro tecnico federale lo stesso Fenucci ieri è stato insignito del premio "Inside the sport 2024". Tra i presenti alla cerimonia di consegna dei premi il presidente della Figc Gabriele Gravina, il presidente della Lega Pro Matteo Marani e il presidente dell’Associazione Allenatori Renzo Ulivieri.

Fenucci non si è limitato a toccare il tema dell’allenatore, ma ha spaziato anche sul Bologna di questa stagione e su quello che verrà: "A Bologna stiamo vivendo un’emozione unica, frutto di crescita e consolidamento. Migliorare sarà difficile, ma faremo di tutto per mantenerci nel gotha del calcio italiano". Con o senza Zirkzee? Tema spinoso. "E’ l’unico giocatore della rosa che è arbitro del suo destino. Ci sono delle clausole, ma nelle prossime settimane proveremo a trattenere anche lui".

Pensiero finale sugli scenari estivi: "Abbiamo un’azionista come Saputo che ci consente di investire e quindi ci sono tutti i presupposti per crescere ancora. Sono arrivato a Bologna dieci anni fa ed eravamo in B, il nostro lavoro ci ha portato a un risultato impensabile. Nessuno avrebbe pronosticato la Champions, ma per arrivare fino a qui abbiamo fatto un percorso lungo".

Intanto ieri Maurizio Sarri, a margine della presentazione del ’Memorial Galli’ a Firenze, ha detto: "Del Bologna ho letto sui giornali, ma non ho avuto nessun contatto. Mi hanno cercato solo club inglesi e spagnoli".

m. v.