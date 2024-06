L’AGENTE DI FERGUSON. "Lewis rimane dov’è. Il resto sono rumors»

Per tante voci di mercato che ruotano attorno a Calafiori e Zirkzee ce n’è una, forte e chiara, che non lascia dubbi circa il futuro rossoblù di Ferguson. "Rumors di mercato su Lewis? Sono solo voci: non c’è stato proprio nessun contatto – ha detto Bill McMurdo, il vulcanico agente del centrocampista rossoblù a ‘Numero Diez’–. Lewis (che si è infortunato al ginocchio il 13 aprile e continua a lavorare all’Isokinetic, ndr) si sta concentrando esclusivamente sul lavoro necessario per tornare in campo e non vede l’ora di farlo con la maglia del Bologna con cui è felice".