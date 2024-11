L’amichevole con la Primavera finisce 6-1. Karlsson ora si diverte. Doppietta per lui. Si vede anche Dallinga

Jesper Karlsson ci ha preso gusto: doppietta nel test con la Primavera. E come lui Thijs Dallinga, a segno nel 6-1 con cui ieri mattina la prima squadra di Vincenzo Italiano ha superato i baby di Rivalta nei 70 minuti di amichevole a Casteldebole.

Settanta minuti disertati da Santiago Castro: ma per ora nessuna spia dell’allarme accesa.

All’argentino è stato riservato un menù di lavoro specifico per ovviare a un guaio fisico di qualche settimana fa. Scelta prudenziale, che ad oggi non mette in dubbio l’idea che Castro possa essere di nuovo titolare al centro dell’attacco rossoblù il 24 novembre con la Lazio alla ripresa del campionato.

Dallinga però spinge e ieri ha lasciato la sua firma nel test in famiglia. Meglio di lui, come detto, Karlsson, a cui evidentemente il gol segnato all’Olimpico con la Roma ha dato una rispolverata alla vena da bomber: nel dubbio lo svedese ha realizzato una doppietta.

E una doppietta l’ha messa a referto anche Dominguez, l’argentino ex Velez che non sfigurò al debutto in campionato il 19 ottobre al Ferraris col Genoa, ma che da allora è uscito dalle rotazioni. Il sesto marcatore rossoblù è un’altra buona notizia per Italiano, perché risponde al nome di Lewis Ferguson.

Ieri lo scozzese, nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico, al pronti via è stato schierato alle spalle di Dallinga, con Orsolini e Karlsson ai lati. Una titolarità forse non casuale, in prospettiva di aumentare il minutaggio in campionato e, chissà, fors’anche di una titolarità con la Lazio.

In attesa di poter riabbracciare tutti i suoi nove nazionali ieri Italiano ha impiegato dal primo minuto una linea di difesa composta da De Silvestri, Beukema, Casale e Lykogiannis, reparto assai credibile in vista proprio della sfida ai biancocelesti di Baroni. Nel corso dei due tempi di 35 minuti hanno poi fatto il loro ingresso in campo Odgaard, Dominguez (scatenato, visto che ha ‘compresso’ la sua doppietta in un minutaggio stretto) e Miranda.

Erlic ha continuato a lavorare a parte, ma c’è ottimismo per la Lazio. Il gol della bandiera della Primavera rossoblù è stato messo a segno da Federico Tonin.

m. v.