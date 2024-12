L’arbitro: 6,5. Ferrieri Caputi non perde la calma

Per larghi tratti è una partita con ritmi da scapoli contro ammogliati. Si accende solo nel secondo tempo, per i duelli rusticani tra Castro e Izzo. E nell’unica vera circostanza in cui l’arbitro è chiamato a prendere una decisione relativamente pesante non sbaglia. Succede al 35’, quando il gol del 2-0 firmato da Orsolini potenzialmente poteva essere viziato, a monte dell’azione, da un mancato penalty concesso al Monza per la caduta in area di Valoti dopo un presunto contatto con Holm.

Giustamente Ferrieri Caputi si prende la ‘pausa check’ e lascia che sia il Var a certificare che in area rossoblù non c’è alcun contatto falloso.