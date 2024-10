L’arbitro di Anfield. Dabanovic alla seconda nell’Europa più nobile

Toccherà al fischietto montenegrino Nikola Dabanovic dirigere la sfida di domani notte ad Anfield. Dabanovic, 41 anni, nativo di Podgorica, è alla sua seconda direzione di una gara di Champions League in carriera: l’unico precedente è il Bayern-Plzen 5-0 del 4 ottobre 2022. In Europa League Dabanovic ha diretto Milan, Roma e Lazio: rossoneri e giallorossi vittoriosi, biancocelesti ko.

Italiano ha già incrociato Dabanovic con la Fiorentina in Conference League. E’ successo il 16 marzo 2023, nella sfida in terra turca tra il Sivasspor e i viola, ottavi di ritorno della competizione, finita 4-1 per i toscani. Gli assistenti di Dabanovic ad Anfield saranno i connazionali Todorovic e Jovanovic, montenegrini come il quarto uomo Boskovic. Al Var, invece, il polacco Kwiatkowski e lo spagnolo Del Cerro Grande.