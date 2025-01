L’asse con i granata: ufficiali i prestiti dei due giovani. E torna attuale il nome del centrocampista. Corazza e Raimondo alla Salernitana. Proposto Maggiore ai rossoblù

Dopo Raimondo, ecco Corazza: è asse caldissimo, quello tra Bologna e Salerno, dove con l’arrivo di mister Breda la dirigenza granata punta a rivitalizzare una squadra sprofondata in zona retrocessione in cadetteria, dopo la retrocessione della scorsa stagione. Breda, nell’ultima annata, allenò a Terni, coltivando il talento dell’attaccante di scuola rossoblù Antonio Raimondo (e di Pyyhtia), classe 2004: primo anno tra i senior e 9 reti con le Fere, tutte nel girone di andata. Sfiorata la doppia cifra, Raimondo ha tentato l’avventura in A a Venezia, ma in Laguna non ha trovato spazio. Ha così optato per un passo indietro: rientrato in rossoblù e cercato da Pisa e Sampdoria, per la corsa promozione e playoff, ha optato per ritrovare Breda e riprendere dove aveva lasciato per rilanciarsi e crescere.

Con lui pure Tommaso Corazza, in cerca di spazio, minuti e continuità, dopo essersi messo in mostra al servizio di Motta un anno fa ed essere finito ai margini con Italiano, che ha comunque regalato al prodotto rossoblù l’esordio in Champions, a Lisbona, dove si è alzato dalla panchina dove sedevano altri due prodotti interni di un settore giovanile sviluppato dal padre Daniele.

In principio fu Roberto Soriano a sbarcare a Salerno: la scorsa estate, dopo una stagione di inattività da svincolato per sistemare problemi fisici, il centrocampista ha vestito la maglia del Bologna dal 2019 al 2023. Ma gli intrecci potrebbero non fermarsi qui. Anche il centrale Joaquin Sosa cerca spazio e una squadra pronta a dargli fiducia in serie B, dopo l’esperienza con il Montreal. La Salernitana è tra i club a cui è stato proposto e che ci sta riflettendo sopra.

Ma tra le necessità della Salernitana c’è pure quella di asciugare rosa e costi. E allora, nell’ambito degli intrecci, è stato proposto Giulio Maggiore, che fu uno degli uomini di riferimento di Italiano a La Spezia, con 71 presenze, 7 reti e 8 assist tra il 2019 e il 2021: promozione prima e salvezza in A poi, in coppia con Pobega, con tanto di doppietta al Dall’Ara in Coppa Italia. Maggiore è stato relegato in tribuna in 4 delle ultime 7 partite e nell’ultima si è accomodato in panchina senza toccare campo. Il Bologna lo cercò nell’estate del 2022, quando preferì Salerno in virtù di un ingaggio da 1 milione netto di euro più bonus a stagione. E’ stato offerto: toccherà alla dirigenza decidere il da farsi: è una possibilità, ammesso e non concesso che la dirigenza piazzi almeno uno tra El Azzouzi e Moro, data la necessità di snellire la rosa anche per motivi di lista.

Marcello Giordano