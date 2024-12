"Lavorerò per continuare a migliorare». Castro e il rigore sbagliato

Se via Instagram Dallinga si è scusato con per il cospicuo ritardo con cui è salito sul treno del gol, altrettanto ha fatto Castro per il rigore gettato alle ortiche, ovvero tra le braccia di Milinkovic-Savic, al 7’ della sfida col Torino.

"Grande partita di tutta la squadra per prendere tre punti da uno stadio difficile – ha scritto Santiago su Instagram –. Personalmente mi scuso con la squadra e con i tifosi, lavorerò per continuare a migliorare".

Le statistiche dicono che nella sua giovane carriera Castro prima di Torino non aveva mai calciato un rigore. Presentarsi sul dischetto sabato per lui è stata una prima volta. Resta il fatto che, con Orsolini in panchina, era uno dei papabili rigoristi.