LE ALTERNATIVE. Zirkzee si candida come titolare. E Castro scalpita

Zirkzee non si accontenta: è tornato in gruppo giovedì, a 19 giorni di distanza dall’infortunio patito con l’Inter e spera di tornare in campo da titolare già con la Salernitana. Non solo la convocazione contro i granata per l’olandese pare scontata, ma a quanto filtra l’attaccante sta bene e spera di insidiare Odgaard e Castro per un posto dal primo minuto.

Starà a Motta valutarne le condizioni, considerato che di fatto Zirkzee è tornato in gruppo giovedì, primo giorno di lavoro con la squadra al completo, e che si giocherà lunedì: ergo ci sono ancora gli allenamenti di oggi e domani.

La competizione interna si alza perché saranno tutti a disposizione: Orsolini, Ndoye e Saelemaekers corrono in tre per le due maglie da esterni d’attacco, Fabbian, Urbanski e Moro per quella di interno di centrocampo al fianco di Ferguson e Freuler e dietro è ballottaggio tra Calafiori e Lucumi, con il primo che potrebbe essere favorito, in un reparto arretrato che dovrebbe essere completato dal ritorno di Posch, Beukema e Kristiansen, a protezione di Skorupski.

Il tutto in vista di un lunedì di Pasqua che vedrà un Dall’Ara gremito da soli bolognesi: circa 27.500 i presenti, tra abbonamenti e biglietti staccati: restano un paio di centinaia di tagliandi, oltre al settore ospiti, che si preannuncia con ampi vuoti.

Marcello Giordano