Le altre alternative: urbanski, moro e saelemaekers. Quattro uomini per un posto a sinistra. In ascesa Ferguson, spunta Fabbian

C’è un ex nerazzurro che scalda i motori e sulla cui energia Motta potrebbe puntare: Giovanni Fabbian. Con Thiago in materia di formazione è bene non coltivare mai certezze, ma tra le soluzioni provate negli ultimi allenamenti a Casteldebole c’è anche quella che prevede Fabbian in linea con Orsolini e Ferguson, con quest’ultimo allargato a sinistra, alle spalle di Zirkzee. In realtà è proprio attorno alla casella sinistra dell’attacco che ruotano i dubbi della vigilia. Karlsson è recuperato, ma non ha ancora la gamba per una sfida così. La tentazione di gettare nella mischia dal primo minuto Saelemaekers esiste, ma in questo caso bisogna fare i conti con una guarigione lampo. Moro è un’altra opzione, così come Urbanski: decisione che verrà presa al fotofinish. Tra i pali dovrebbe essere confermato Skorupski, davanti al quale la linea sarà composta da De Silvestri, Beukema, Calafiori e Kristiansen. Freuler a centrocampo ha il posto fisso, l’altra maglia se la giocano Aebischer e lo stesso Moro. I biglietti venduti agli ospiti sono saliti a 1.800, ma i bolognesi saranno almeno duemila.

m. v.