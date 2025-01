Le altre trattative. Il Parma chiede Erlic in prestito: respinto

Il Parma vuole Erlic. Il Bologna, nella giornata di ieri, ha rifiutato la proposta di prestito secco, dettando ai ducali una condizione: trasferimento a titolo definitivo, per una cifra che si aggira attorno ai 7 milioni, più o meno quanto investito dal Bologna in estate per il centrale ex Sassuolo. E’ una condizione che vale pure per i vari Moro, Posch, che sono stati sondati da Dinamo Zagabria, Hajduk Sapalato e Wolfsburg, che cerca un terzino destro per sostituire Baku. Bologna pronto a sedersi al tavolo di fronte a proposte concrete e soldi. Da capire se nelle prossime ore il Parma trasformerà la proposta di prestito secco in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, di fronte alla quale il Bologna potrebbe anche tornare sui suoi passi.

Per Posch, invece, la richiesta è di 8-10 milioni, per Moro intorno ai 5, ma in Croazia non sembra ci sia il potere d’acquisto per un’operazione di questo tipo. Anche per Urbanski la richiesta è di 10 milioni e l’agente del polacco attende di capire se la Juventus cederà Cambiaso e possa decidere di investire parte dei proventi sul talento lanciato da Motta.

Dovesse sfoltire e fare cassa, il Bologna potrebbe reinvestire su un paio di pedine: possibilmente pronte subito, che militino in Italia o che conoscano già Italiano. Come difensore centrale piace Pongracic (27), fuori dai radar di Palladino a Firenze e poco adatto alla difesa a 3. A centrocampo proposto Maggiore (26) dalla Salernitana, Arthur (28) della Juventus, che ha mercato anche in Spagna, e piace Asllani (22) dell’Inter, ammesso e non concesso che si sblocchi il mercato nerazzurro. Piace l’argentino Ordonez (20) del Velez, ma il Bologna medita di rinviare la trattativa all’estate, come pure per i difensori Gomez (21, Velez), Provstaard (21, Vejle) e Vitik (21) dello Sparta Praga, seguito anche dal Milan. Senza uscite, il Bologna ha un piano B in mente: bloccare giovani di talento per l’estate. Perché il piano è quello di consegnare giocatori pronti a Italiano per continuare l’inseguimento all’Europa. Davanti, la risposta di Dallinga e Castro in questo inizio di 2024 fa ripensare all’idea di un rinforzo: riflessioni sul reparto degli esterni, per prepararsi al ritorno di Iling-Junior in Inghilterra.

Marcello Giordano