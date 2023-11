Le mosse sul mercato. Una spinta in più può arrivare a gennaio. Celtic su Van Hooijdonk

Cercasi vice Zirkzee. Un attaccante sarà certamente la priorità del mercato di gennaio. L’attaccante il Bologna lo aveva cercato a fine estate, non riuscendo però a chiudere nessuna delle tante trattative imbastite: da Muriel a Veliz, da Boadu a Mir, fino a Musa e finendo poi per togliere Van Hooijdonk dal mercato, al termine di un’estate burrascosa per l’olandese. Il Daily Record, giornale scozzese, riporta di un ritorno di fiamma del Celtic Glasgow proprio con Sydney Van Hooijdonk (nella foto Alive) e di contatti con l’entourage del giocatore e papà Pierre, che ha vestito la casacca del Celtic tra il 1995 e il ‘97. Non è da escludere, stando alla stampa scozzese, che si stia preparando un’offerta per lui e che attorno al 20 dicembre possa essere formalizzata.

E con la possibile uscita di Van Hooijdonk la necessità di una punta tornerà ancor più d’attualità per il mercato di gennaio. Zirkzee è esploso, ma un’alternativa vera e propria non c’è e non è comunque Van Hooijdonk, che non trova spazio e non ha pure le caratteristiche della punta centrale che Motta ha dimostrato di gradire da quando è a Bologna. I nomi seguiti in estate restano piste utili. A questi si sono uniti i nomi di Yeremchuk e Duro del Valencia, con gli uomini mercato che hanno visionato i due attaccanti e pure il nuovo astro nascente del campionato austriaco Szymon Wlodarczyk. Profili diversi per età, situazione contrattuale e aspettative dal momento che ancora il club deve decidere e capire se avrà un budget per un investimento e di che tipo, per convincere una volta di più Thiago Motta a firmare e continuare a credere in un suo percorso di crescita con il Bologna.

Marcello Giordano