Le trattative. Anche Baldursson verso la Salernitana. Idea Gillier in porta

Bologna al lavoro anche sul fronte uscite: si tratta per il passaggio di Baldursson (rientrato dal prestito all’Elfsborg) alla Salernitana, che dai rossoblù ha già acquisito Corazza e Raimondo e continua a proporre Maggiore (26), trattato pure dal Palermo. Ma il rinforzo in mediana, per il Bologna, non è più una priorità, dato il rendimento di Ferguson in quel ruolo: aspettando di capire se usciranno El Azzouzi, Moro o entrambi, l’idea del Bologna, nel caso è di insierire una pedina futuribile: Ndour (20) del Psg, in prestito al Besiktas, o Ordonez (20) del Velez. Ma a oggi non è una priorità.

In difesa, con la possibile uscita di Erlic, è stato proposto anche Caleb Okoli (23), di proprietà del Leicester e portato nelle giovanili dell’Atalanta da Sartori nel 2016, ma molto dipenderà dai problemi di lista. Proposto il portiere cileno di passaporto comunitario Thomas Gillier (20) dell’Universidad Catolica, in scadenza di contratto nel 2025.

m.g.