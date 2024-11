Le ultime da Casteldebole: l’argentino in vantaggio per partire dall’inizio. Il terzino-amuleto potrebbe superare ancora Posch e Holm. Castro c’è, Lollo pregusta un’altra da titolare

Castro è tornato. E a meno di contrordini dell’ultimo minuto, Italiano non dovrebbe rinunciare al suo nove argentino, che all’Olimpico ha messo a referto gol e assist contro la Roma. In attacco, solo certezze: con Orsolini, Odgaard e Karlsson a sostegno della punta, con lo svedese a sostituire l’infortunato Ndoye. I dubbi arrivano dalla cintola in giù. Cerca gol anche da centrocampisti e difensori, Italiano. E allora Pobega punta alla seconda maglia da titolare consecutiva al fianco di Freuler e a battere la concorrenza di Moro e Ferguson, lui che fu centrocampista da 6 reti stagionali nello Spezia di Italiano.

In difesa è tutt’altro che da escludere che De Silvestri possa spuntarla su Posch e Holm per il ruolo di terzino destro. Anzi, è lui il favorito, schierato titolare nella partitella del giovedì insieme a Beukema, Casale e Miranda. D’altronde con lui in campo il Bologna ha battuto Monza, Cagliari, Lecce e Roma: quattro gare da titolare e altrettante vittorie, per capitan ‘Lollo’, e considerato che mercoledì ci sarà il Lille e che il numero 29 non è in lista Uefa, è probabile che Italiano si giochi la sua carta all’Olimpico. Doveva essere il terzo terzino destro, è diventato titolare, De Silvestri, che tra l’altro sarà ex della sfida. Lo sarà pure Casale, che punta alla maglia da titolare, visto che Lucumi è rientrato solo ieri in gruppo dopo gli impegni con la nazionale e che Erlic ha una settimana di allenamenti nelle gambe dopo un mese di stop per infortunio.

m. g.