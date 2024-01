Le ultime. Lucumi resta un’idea sull’out di sinistra

Jhon Lucumi scalpita. Togliere il posto a un Riccardo Calafiori in odor di nazionale, di questi tempi, è dura, ma il colombiano ha dimostrato contro l’Atalanta di poter essere utile da esterno sinistro di difesa. E il Genoa, come l’Atalanta, ultimo appuntamento casalingo dei rossoblù in cui Lucumi ha trovato posto da terzino, gioca con il 3-5-2. É questo uno dei dubbi che accompagna Thiago Motta nella marcia di avvicinamento alla sfida con i rossoblù, club che peraltro rappresenta la prima esperienza da capo allenatore tra i professionisti di Thiago Motta, che chiusa l’esperienza da giocatore al Psg aveva iniziato l’avventura da allenatore nel settore giovanile del club francese per poi subentrare nel Genoa dell’allora patron Preziosi, che lo esonerò dopo appena 10 gare. A maggior ragione un match da non sbagliare.