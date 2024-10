Le ultime. Lyko, niente riposo. Oggi la ripresa: fari su Ferguson

Giornata di riposo per tutti, ma non per Lykogiannis, quella di ieri. Italiano ha concesso una giornata di recupero ai rossoblù, in vista della sfida con il Lecce: il terzino però si è allenato a parte a Casteldebole. Carichi crescenti, dopo la botta alla caviglia che lo ha costretto a saltare la gara da ex a Cagliari: il greco scalpita e oggi sarà rivalutato da staff medico e tecnico, nella speranza di avere il benestare per tornare in gruppo e giocarsi una maglia in vista di sabato o della gara di Champions casalinga contro il Monaco.

Italiano impararà in giornata se potrà tornare a contare anche su Lewis Ferguson, beffato dal destino a Cagliari: era rientrato tra i convocati dopo i 6 mesi di stop per la rieducazione al ginocchio destro, ma all’ultimo ha dovuto dare forfait per un virus gastrointestinale. L’obiettivo è quello di tornare in panchina e in campo con il Lecce, virus permettendo, per poi godersi l’inno della Champions conquistata sul campo con il Monaco non più dagli spalti, ma dall’arena. Restano ai boxi lungodegenti Aebischer, Cambiaghi ed El Azzouzi e il centrale Erlic, destinato a rientrare dopo la sosta.

m. g.