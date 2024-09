Le ultime. Ndoye ed Erlic vedono il Sinigaglia. Ottimismo su Holm

Sospiro di sollievo per Holm: ieri lo svedese ha svolto allenamento differenziato e oggi sarà rivalutato, con una piccola possibilità di essere convocato per Como. La distorsione alla caviglia si è rivelata di lieve entità nonostante l’ematoma e nel peggiore dei casi a Casteldebole c’è fiducia sul fatto che lo svedese possa tornare nelle rotazioni tra Shakhtar e Monza. Da valutare anche Ndoye ed Erlic: per loro buone notizie, ieri sono rientrati a pieno regime in gruppo, con possibilità di essere della gara a Como.

Oggi rientrerà in gruppo anche Lucumi, tornato ieri sera in città dagli impegni con la nazionale: per la sfida del Sinigaglia si va quindi verso una difesa composta da Posch, Beukema, Casale e Miranda. A centrocampo spera nella chance dal 1’ Pobega, al fianco di Freuler ed Aebischer, mentre in attacco, con Orsolini, Karlsson dovrebbe avere l’occasione del riscatto e a sinistra è favorito su Iling e Dominguez. Di punta, scalpita con Dallinga, con Italiano che potrebbe risparmiare Castro per la Champions, dando spazio con lo Shakhtar a chi l’Europa l’ha conquistata: ma il ballottaggio è aperto.

Marcello Giordano