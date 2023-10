Le ultime: Orsolini e Ferguson a completare la linea dietro la punta. Ballottaggio sulle fasce

Difesa che ha fermato l’Inter confermata in blocco, centrocampo pure. E l’attacco? Qui balla una sorpresa, che tale però non sarebbe vista l’aria che a Casteldebole si respira di giorni: la prima da titolare di Saelemaekers. In definitiva non dovrebbero esserci grandi sorprese per quanto riguarda l’undici titolare della sfida di oggi al Dall’Ara. Davanti a Skorupski la linea dovrebbe essere composta da De Silvestri, Beukema, Calafiori e Lykogiannis. Vale lo stesso ragionamento fatto con l’Inter prima della sosta: tre quarti della potenziale difesa titolare, ovvero Posch, Lucumì e Kristiansen (i primi due ancora convalescenti e fuori dalla lista dei convocati), anche oggi resteranno a guardare. Conferma in vista anche a centrocampo, dove Motta dovrebbe di nuovo puntare su Freuler e Aebischer, già titolari con l’Inter e al rientro dagli impegni con la Svizzera.

Un altro reduce dalla nazionale, Ferguson, agirà alle spalle di Zirkzee, mentre Orsolini, impegnato pure lui con l’Italia di Spalletti, sembra avere il posto assicurato. La terza maglia invece sembra essere sulle spalle di Saelemaekers, in vantaggio nel ballottaggio con Ndoye. L’outsider è Karlsson, che però appare destinato alla panchina.

m. v.