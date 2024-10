Le ultime. Pobega in ripresa: rientra in gruppo e sogna il Ferraris

Buone notizie: Tommaso Pobega (nella foto Schicchi) ha ripreso ad allenarsi. Parzialmente, ma il ritorno a pieno regime avverrà nelle prossime ore: in vista della marcia di avvicinamento alla trasferta di Marassi. Oggi torna a Casteldebole Posch, domani toccherà a Fabbian, mentre Aebischer, Erlic, Freuler, Iling-Junior, Moro, Ndoye, Skorupski e Urbanski rientreranno giovedì. L’ultimo sarà Lucumi, atteso per la rifinitura di venerdì e per questo a rischio panchina, sebbene di rientro da squalifica, con Casale ed Erlic a giocarsi una maglia da titolare. Ma la buona notizia è che si allungano le rotazioni in mediana, dove Freuler fin qui non ha avuto pausa, con Aebischer e Moro a giocarsi il ruolo di mezzala di equilibrio e Urbanski e Fabbian quella del centrocampista offensivo di inserimento. Con Pobega, unico mancino, Italiano avrà una carta in più, con la possibilità di abbassare Aebischer in mediana per concedere al bisogno un po’ di respiro all’inamovibile Freuler, il cui cambio naturale sarebbe El Azzouzi, out fino a data da destinarsi a causa di un problema al menisco e di un’ernia cervicale: il nazionale marocchino infortunatosi durante le Olimpiadi, è alle prese con le terapie e non ha ancora iniziato il lavoro differenziato.

Con il rientro di Pobega e quello previsto a fine mese di Ferguson, Italiano avrà un Bologna quasi al completo, con i soli lungodegenti El Azzouzi (difficile il rientro prima di dicembre) e Cambiaghi (possibile ripresa per marzo) ai box. Considerato il tour de force che attende i rossoblù da qui in avanti, una buona notizia. Anche perché Pobega nello Spezia di Italiano fu capace di segnare 6 reti.

m.g.