Le ultime: Santiago titolare nell’Argentina Under 23 ko in Messico. Castro mette minuti nelle gambe. Tutti i nazionali verso il rientro

Ieri mattina, alla ripresa degli allenamenti, Orsolini sgambettava già sul prato di Casteldebole, smaltito più o meno il ‘jet lag’ dopo il doppio impegno americano con la Nazionale di Spalletti. A poco a poco, tra oggi e domani, rientreranno alla base anche tutti gli altri nazionali rossoblù. Ieri intanto ha esaurito le sue fatiche Santiago Castro, che come tutta l’Argentina Under 23 non ha conosciuto una giornata memorabile, sconfitto per 3-0 a Puebla nella seconda amichevole col Messico. L’attaccante rossoblù 19enne ha giocato da titolare per un’ora, salvo poi lasciare il campo e imbarcarsi nel volo per l’Italia.

Ieri a scendere in campo nel secondo impegno con le rispettive nazionali sono stati anche Skorupski, Calafiori, Posch, Lucumì, Ilic, Kristiansen, Ferguson, Freuler, Fabbian, Aebischer, El Azzouzi, Urbanski e Ndoye. Motta si augura che rientrino tutti alla base sani e salvi, senza il souvenir di infortuni. Ora che la volata Champions entra nel vivo c’è più che mai bisogno dell’apporto di tutti. Compreso Karlsson, insieme a Zirkzee (e al lungodegente Soumaoro) l’ultimo dei convalescenti. Anche ieri lo svedese ha lavorato a parte.