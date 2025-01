Le ultime verso Lisbona: domani l’atto finale contro lo Sporting. Ampio turnover a cominciare dai pali: davanti favorito Dallinga. Ravaglia vede il debutto in Champions. Lucu ko

Vigilia dell’ultimo ballo di Champions, in programma all’Alvalade di Lisbona, in casa dello Sporting: ma il tour de force del Bologna è ancora ben lontano dal terminare, dato che sabato sera al Dall’Ara arriverà il Come e a seguire (martedì 4 febbraio) ci saranno i quarti di finale di Coppa Italia con l’Atalanta e la trasferta di Lecce dell’ex Karlsson (domenica 9). Compito di Italiano è modulare uomini e forze degli stessi, con la consapevolezza che campionato e Coppa Italia rappresentano la priorità. In tal senso è da segnale il turno di riposo obbligato di Freuler, squalificato: probabile quindi una mediana composta da Ferguson e Pobega, come nella ripresa con il Dortmund, con Moro che spera nella chance ma che dovrebbe partire dalla panchina, dato che Aebischer è rientrato in gruppo ma stando alle previsioni che filtrano da Casteldebole avrà bisogno di circa un mese per essere in condizione di tornare in campo a pari condizione con i compagni.

Novità anche in difesa. Lucumi, ieri, non si è allenato a causa di qualche linea di febbre: e allora, salvo sorprese, non sarà tra i protagonisti con lo Sporting dovrebbe esserci Casale favorito su Erlic per una maglia da centrale al fianco di Beukema. Da capire se, nell’ottica del turn over, torneranno Posch a destra e Miranda a sinistra al posto di Holm e Lykogiannis: probabile, ma la certezza ci sarà solo in giornata. Davanti, possibile la riconferma di Dallinga, considerato che Castro è diffidato e in caso di ammonizione salterebbe la prima giornata di una eventuale prossima competizione europea: ma davanti non sono a disposizione neppure l’infortunato Orsolini, Dominguez e Cambiaghi, fuori dalla lista (come pure El Azzouzi in mediana), motivo per cui si giocano un posto da titolare Ndoye e Odgaard, con Fabbian trequarti, a meno che Italiano non prediliga Moro in mediana per avanzare Ferguson: dovrà comunque rischiare qualche diffidato, il Bologna, perchè nella lista dei giocatori chiamati a saltare l’eventuale prima partita in Europa della prossima stagione (a prescindere dalla maglia che indosseranno) figurano Beukema, Posch, Lykogiannis, Lucumi, Fabbian, Ferguson e Castro.

Probabile turn over anche tra i pali: Federico Ravaglia dovrebbe ricevere la gratificazione dell’esordio in Europa, lui bolognese di Castel Maggiore cresciuto nelle giovanili rossoblù, con Skorupski di riposo in vista della sfida casalinga con il Como.

Marcello Giordano