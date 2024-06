L’effetto Champions sugli abbonamenti. Rincari in tutti i settori: domani si parte

La stagione si è appena conclusa e il Bologna intende cavalcare l’onda dell’entusiasmo: a partire da domani sarà già corsa ai botteghini, per accaparrasi l’abbonamento per la prossima stagione. Apre la campagna abbonamenti 2024-25, per ora riservata al campionato: per quel che riguarda la Champions nel prossimo futuro verranno predisposti mini abbonamenti per le 4 gare casalinghe, con sconti e prelazione per gli abbonati. E poi un messaggio: "La storia ti aspetta". Intanto si parte con le tessere per il campionato. Previsti rincari intorno al 15-20 per cento a seconda dei settori, in linea con quelli degli altri club, ma che comunque non hanno causato polemiche social tra i tifosi: d’altronde negli ultimi 10 anni i ritocchi erano stati minimi e alla prossima stagione il Bologna si presenta da big. "Abbracciami", è il titolo della campagna che ritrae un campo da calcio in piazza Maggiore, teatro dei festeggiamenti Champions.

I PREZZI. Morale, in prelazione, l’abbonamento in Bulgarelli che un anno fa era staccato a 230 euro quest’anno costerà 265: questo, per chi rinnoverà la tessera già sottoscritta a prezzo scontato. Per gli Under 18, il prezzo si abbasserà a 185, mentre il prezzo intero sarà di 315 euro (220 Under 18): ma essendo andato esaurito il settore un anno fa, non c’è certezza di poter acquistare l’abbonamento in Curva, a meno che non andassero rinnovate tutte le tessere in fase di prelazione. Gli altri prezzi variano dai 475 euro dei Distinti (240 per Under 18) per i rinnovi in prelazione ai 525 dell’intero acquistato in prima fase, entro il 2 luglio: perché nei Distinti e tribune, ci sono tagliandi acquistabili ex novo fin da domani, essendoci posti liberi.

I prezzi della Tribuna Kids vanno dai 325 (contro i 260 dello scorsa anno) a 350 euro, con sconti per Under 18, mentre la Tribuna Coperta varia dai 900 euro (scontata al 50 per cento per gli Under 18) in caso di rinnovo ai 950 per nuovo abbonamento, e la Poltrona Gold dai 1400 euro ai 1520.

LE DATE. La fase di prelazione inizia domani e terminerà il 2 luglio: in questa fase i vecchi abbonati potranno rinnovare le tessere a prezzo scontato e nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti solo nei posti liberi. Il 5 luglio scatterà il liberi tutti a prezzo intero: Bulgarelli 315 euro (Under 18 220), Distinti 575 euro (U18 285), Tribuna Kids 375 euro (Under 18 265), Tribuna Coperta 990 euro (U18 495), Poltrona Gold 1650 euro (Under 18) 825).

DISABILI. Per quel che riguarda gli abbonamenti riservati ai disabili con accompagnatore, sono 3 i settori disponibili: Bulgarelli (20 euro più 55 per accompagnatore), Distinti (30 euro più 85) e Tribuna coperta (40 euro più 110).

SAN LUCA. Rimane fuori dagli abbonamenti la Curva San Luca. Il club, per potersi riservare una quota di biglietti a prezzi popolari per le partite, ha infatti deciso di proseguire sulla linea delle ultime stagioni, non vendendo in abbonamento il settore.

Marcello Giordano