Lesione parziale del collaterale mediale. Karlsson, il 2023 per lui è già finito. Stop di cinque settimane per lo svedese

Difficilmente Jesper Karlsson dimenticherà il suo infausto 2023 rossoblù. Dopo cinque panchine di fila in campionato e la vetrina effimera (nonché mal sfruttata) della Coppa Italia col Verona, l’esterno d’attacco svedese dovrà fermarsi per cinque settimane, a causa, come si legge nella nota del club, di una "lesione parziale del collaterale mediale del ginocchio destro".

L’allarme lo aveva lanciato Thiago in conferenza stampa, ma gli esami di ieri hanno presentato un conto molto più salato rispetto alle aspettative del tecnico, che aveva messo in dubbio la convocazione con la Fiorentina. Di fatto il 2023 di Karlsson rischia di essere già finito. Con la speranza che il 2024 rappresenti per lui l’anno di quel decollo che fin qui non c’è stato. Il resto sono i soliti dubbi di formazione, che in realtà tanto dubbi non sono dal momento che Motta da tempo non deroga dalle sue scelte. I presunti ballottaggi sono in difesa, dove davanti a Skorupski Kristiansen e Lucumì, titolari della prima ora, in teoria insidiano rispettivamente Lykogiannis e Calafiori, con Beukema e Posch già sicuri di occupare i restanti due posti.

Domanda: può un meritocratico come Thiago togliere Calafiori, il rossoblù più in forma, solo per ridare spazio al titolare guarito? Molto difficile da credere. A centrocampo e in attacco le scelte sembrano ancora più obbligate: Freueler e Aebischer cerniera di centrocampo e il trio Orsolini-Zirkzee-Saelemaekers in attacco, con Van Hooijdonk e Ndoye soluzioni di scorta.

