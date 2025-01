L’eurotrasferta di Lisbona. Esauriti i 2.500 biglietti per la sfida allo Sporting

Tutti a Lisbona. E’ successo l’11 dicembre col Benfica e il piccolo esodo dei tifosi rossoblù verrà bissato il 29 gennaio con lo Sporting, in quella che teoricamente, al netto di possibili epiche rimonte in classifica, rischia di essere l’ultima apparizione dei rossoblù in questa edizione della Champions. Ebbene: per la sfida del 29 gennaio al ‘Josè Alvalade’ sono state praticamente bruciate tutte le scorte di biglietti riservate ai tifosi rossoblù. Secondo i dati comunicati in queste ore dal club lusitano saranno 2.500 i bolognesi allo stadio. Prima però c’è il Borussia, martedì notte al Dall’Ara. E lì si viaggia verso il tutto esaurito.