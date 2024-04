lewis al daily mail: "adesso ’dipendo’ dalla mia compagna lauren" Ferguson: "Felice solo se gioco"

E’ guardando in tv il gol di Mancini in Roma-Milan di Europa League, con la borsa del ghiaccio sul ginocchio ancora gonfio, che gli è venuta un’illuminazione nefasta: "In quel momento ho pensato: come farò a muovermi di nuovo così?". Parole di Lewis Ferguson, che ha confessato al ‘Daily Mail’ i tormenti del post intervento al ginocchio. "Da fuori può sembrare normale per un calciatore dover affrontare un infortunio – dice il nazionale scozzese –. Ma la maggio parte della mia felicità deriva dal poter giocare a calcio e in un istante ti viene portato via tutto. Adesso non posso letteralmente fare nulla: la mia compagna Lauren deve vestirmi e lavarmi".

In tutto questo c’è la consolazione di avere dei compagni di squadra speciali: "Quando all’Olimpico, prima che cominciasse la partita con la Roma, hanno mostrato la mia maglia è stato bellissimo". Adesso cominciano i lunghi mesi della rieducazione, per un intervento, scrive il quotidiano inglese, di ricostruzione del crociato anteriore, del legamento mediale e del menisco, che Ferguson ha visto in diretta dal monitor della sala operatoria. "Per tornare in campo mi attende un lungo lavoro sia psicologico che fisico".

m. v.