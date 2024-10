L’ex rossonero dovrebbe riprendere oggi al Galli. Pobega ora ci spera. Una chance col Parma

Italiano ha concesso un giorno di riposo ai rossoblù per assorbire il ko di Anfield e soprattutto per recuperare: i rossoblù si ritroveranno questa mattina a Casteldebole, con seduta di allenamento in programma alle 11.

Sarà probabilmente sessione di scarico per i giocatori impiegati con il Liverpool e regolare, con partitella per gli altri: di fatto, i rossoblù avranno la sola giornata di domani per preparare il match casalingo con il Parma, in programma domenica alle 15 al Dall’Ara, con i rossoblù che andranno a caccia della prima vittoria casalinga.

Quella di oggi, sarà giornata cruciale per Tommaso Pobega. Il centrocampista ha rimediato uno stiramento al legamento collaterale del ginocchio sinistro nella settimana che portava a Monza. Sarebbe dovuto rimanere fuori una settimana tra il 20 e il 27 settembre. Invece è ancora ai box: questa mattina sarà rivalutato dallo staff medico. Se avrà il via libera, come Italiano spera e si attende, tornerà in gruppo e potrà essere tra i convocati e nelle rotazioni con il Parma, sebbene partendo dalla panchina.

Sarebbe un rientro fondamentale, considerate le rotazioni corte in mediana, in virtù delle assenze di Ferguson ed El Azzouzi. Quella di oggi sarà giornata preziosa anche per iniziare a capire la condizione dei rossoblù post Anfield e valutare eventuale turn over.

Probabile, anzi quasi certo, il rientro tra i titolari di Castro, reduce da tre reti consecutive in campionato, data la necessità dei tre punti per rimanere a contatto con le posizioni che valgono la lotta europea.

Da valutare anche Ndoye, Freuler e Aebischer: perché nella giornata di ieri la Svizzera ha diramato l’elenco dei convocati per la sosta di campionato, in vista degli appuntamenti di Nations League contro Serbia e Danimarca, fondamentali per sistemare la classifica della nazionale elvetica, ultima nel gruppo 4 e il ct Yakin difficilmente risparmierà i rossoblù.

A centrocampo, Fabbian spera in una maglia al posto di Urbanski, con Moro e Aebischer a contendersi l’altro posto utile. In difesa, ballottaggio Casale-Erlic, con il primo favorito, per prendere il posto dello squalificato Lucumi al fianco di Beukema, con Lykogiannis che dovrebbe ritrovare posto a sinistra e Holm che spera nella prima da titolare al posto di Posch. Ma lo svedese non è ancora al cento per cento, in vista del match con il Parma che sarà diretto da Di Bello da Brindisi, alla prima con i rossoblù in questa stagione.