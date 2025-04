L’infermeria: il terzino si è infortunato alla caviglia al Castellani. L’argentino spera di tornare con il Napoli. Calabria, filtra un cauto ottimismo. Castro ha già rimesso gli scarpini

Un primo sospiro di sollievo, per Davide Calabria: solo in giornata, però, dopo gli ultimi controlli, sarà chiaro se la distorsione alla caviglia abbia comportato dannis e lesioni all’articolazione sinistra. Il terzino, come molti suoi compagni, ieri si è recato tra centro tecnico e Isokinetic nonostante il giorno libero, per lavoro di scarico e massaggi: obiettivo, accorciare i tempi di recupero ed essere al top per la sfida di lunedì sera con il Napoli. Nel caso di Calabria nel tardo pomeriggio di ieri è stata effettuata anche una risonanza magnetica per verificare le condizioni della caviglia. L’articolazione non è particolarmente gonfia, il che dovrebbe essere un buon segno. L’ex Milan ha comunque male, anche se tanto ieri all’uscita dello stadio quanto oggi all’ingresso al centro medico non ha avuto bisogno di stampelle.

Solo oggi saranno ultimati i controlli: secondo le prime sensazioni, non dovrebbero esserci lesioni e il calciatore dovrebbe saltare il Napoli, per poi provare a rientrare in gruppo in vista dell’Atalanta. Dipenderà però dall’evoluzione del dolore e da quanti giorni saranno necessari per assorbire completamente il versamento, motivo per cui a ieri non era possibile stabilire con certezza il rientro del laterale di difesa a Bergamo e non era da escludere un suo rientro il 20, contro l’Inter. Dita incrociate, oggi è il giorno del verdetto per Davide Calabria. Emil Holm, intanto, scalda i motori per ritrovare la maglia da titolare sulla corsia destra: titolarità che ha ritrovato in nazionale nel corso della sosta e che in rossoblù aveva perso a metà febbraio a causa della lesione di primo grado ai flessori mediali della coscia sinistra.

Oggi è iTn programma la ripresa degli allenamenti e Italiano potrà valutare la condizione dei suoi. Tornerà a visionare Santiago Castro, che pure ieri si è allenato nel tentativo di bruciare le tappe ed esserci con il Napoli. Passi avanti dell’argentino, che è tornato a calzare le scarpe da calcio e a spingere sui cambi di direzione. Insomma, l’argentino sta meglio, ma resta da testare la risposta di alluce e parte interna del piede destro in fase di contatto e di calcio: tra oggi e domani dovrebbero essere testate le sue condizioni per capire se possa rientrare in gruppo e se sia abile e arruolabile e sarà valutato pure Dallinga, sempre alle prese con la pubalgia e reduce da due gare in tre giorni.

Marcello Giordano