L’infortunio di Orsolini pesa sulle dinamiche della squadra, intanto sul taccuino di Sartori ci sono Ikoné, Isaksen, Tchaouna e Suslov. Posch può tornare all’Hoffenheim in prestito

Alzi la mano chi immaginava che Benjamin Dominguez avrebbe inaugurato la sua avventura a Casteldebole mettendo a referto 4 gol (più 2 assist) nelle prime 10 gare ufficiali. E invece è quello che è successo. Ciò non toglie che Vincenzo Italiano abbia bisogno di un esterno d’attacco, specie adesso che Orsolini e Cambiaghi, appena rientrato in gruppo, necessita di rodaggio. Nell’attesa sta per trovare una sistemazione Stefan Posch (foto), il nazionale austriaco da tempo finito ai margini delle rotazioni di Italiano. Uno dei club di Bundesliga che lavora per riportarlo in Germania è l’Hoffenheim, da cui peraltro il Bologna lo acquistò nel 2022. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.

Alla voce esterni d’attacco Ikoné, Isaksen, Tchaouna e Suslov sono nomi sul taccuino di Sartori e Di Vaio. Orsolini resta invece un nome sul taccuino del Milan anche se, dopo essere stati respinti al mittente, i rossoneri potrebbero tornare alla carica in estate intrecciando la trattativa con l’operazione Pobega. Pobega è un prestito rossonero su cui il Bologna può esercitare a giugno il diritto di riscatto alla cifra prefissata di 12 milioni. Il controriscatto non è previsto: ciò significa che se il club rossoblù verserà quei soldi Pobega diventerà automaticamente un calciatore del Bologna.

A Casteldebole si prova a giocare d’anticipo lavorando per limare quei 12 milioni e intanto si monitorano tutti i fronti. In difesa l’uscita di Erlic, non più così scontata, aprirebbe all’innesto di un centrale: Brassier dell’Olympique Marsiglia è un obiettivo concreto.

Da valutare, in uscita, le posizioni di Moro, El Azzouzi e Iling-Junior. Anche Lykogiannis (botta alla testa senza conseguenze per lui a Empoli: ieri si è allenato regolarmente) ha offerte ma è sempre più strategico nello scacchiere di Italiano.

m. v.