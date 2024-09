L’INIZIATIVA. Da lunedì t-shirt in regalo per chi si è abbonato

Da lunedì i tifosi della Virtus che hanno sottoscritto la loro tessera nella prima fase della campagna abbonamenti potranno ritirare il regalo esclusivo a loro dedicato presso la sede del club in via dell’Arcoveggio 49/3. Per ritirare la maglietta "In Alto Stat Virtus" gli abbonati dovranno presentare l’abbonamento o la sua copia in pdf. Il tifo organizzato e coloro che hanno sottoscritto solamente l’abbonamento per l’Unipol Arena dovranno invece presentarsi esclusivamente con questa tessera.

Nel frattempo prosegue la seconda fase di questa campagna che si chiuderà domenica 8 settembre. In questo ultimo periodo i tifosi non godranno degli sconti previsti per chi ha dato fiducia alla società senza sapere la composizione del roster della squadra, ma avranno comunque la possibilità di rateizzare il costo dell’abbonamento grazie alla collaborazione con la finanziaria Avvera.