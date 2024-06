L’Inter ha messo gli occhi su Beukema. Muro di Sartori: Sam e Lucumi incedibili

Acerbi ko per la pubalgia? E l’Inter pensa (anche) a Beukema. Anzi: ci ripensa, avendoci già provato un paio di mesi fa. Risposta che arriverà da Casteldebole quando la nuova tentazione del diesse nerazzurro Piero Ausilio si tradurrà in richiesta formale: non pensateci nemmeno. Pubalgia canaglia è il guaio di Francesco Acerbi, che è diventato un problema per Luciano Spalletti e che rischia di diventare un problemone anche per Simone Inzaghi se i tempi di guarigione del difensore (in caso di pubalgia sempre insondabili) dovessero dilatarsi. Senza dimenticare i frequenti acciacchi di De Vrij. E così Ausilio, per cautelarsi, pur non avendo al momento nessuna urgenza di chiudere l’affare in entrata monitora una lista di potenziali sostituti, tra i quali continua a trovare posto il difensore centrale del Bologna che ha conquistato i nerazzurri.

Sì perché la prima infatuazione dell’Inter per l’ex centrale dell’Az Alkmaar risale ad aprile, quando fu fatto un primo sondaggio col Bologna, ricevendo un no secco. Possibile che adesso i nerazzurri tornino alla carica, ben consci tuttavia di avere poche frecce al loro arco. In un reparto che deve già guardarsi dagli assalti della Juve a Calafiori, con annesso probabile desiderio del diretto interessato di seguire Motta nella sua avventura in bianconero, Beukema e Lucumì da Sartori e Di Vaio sono stati etichettati come incedibili. Dopodiché non stupisce che gli occhi dei nerazzurri campioni d’Italia si siano posati sul venticinquenne olandese. Beukema nella sua prima stagione in serie A ha sbagliato davvero poche partite.

E pazienza se gli unici veri errori madornali li ha commessi proprio nelle ultime due partite di campionato, con Juve e Genoa: la sua resta una stagione da incorniciare, che giustifica ampiamente i 7 milioni, più il cartellino di Kasius, sborsati la scorsa estate dal club rossoblù. In lui Motta ha trovato il supremo ‘regolatore’ della fase difensiva, l’uomo che ha dato equilibrio a tutto il reparto completandosi alla grande sia con Lucumì che con Calafiori.

Proprio in questi giorni il Bologna, per celebrare il muro difensivo della squadra di Motta in campionato, ha pubblicato sui propri profili social i numeri record della difesa, sormontati dal faccione sorridente di Beukema: 32 gol subiti, che fanno di quella rossoblù la terza miglior difesa del torneo, e ben 17 ‘clean sheet’. Numeri che hanno avuto quasi sempre per protagonista il ragazzo di Deventer, calatosi in fretta nel mondo rossoblù fin dal primo giorno del ritiro del luglio scorso a Valles. Adesso per Beukema è tempo di vacanze, rese forse un po’ amare dalla mancata convocazione del cittì dell’Olanda Koeman per l’Europeo alle porte. C’è da dire che con gli ‘Orange’ la concorrenza è forte mentre a Riccione, dove i Beukema hanno casa da anni, il riposo è dolce, tra una nuotata e l’amata piadina. In ogni caso Sam a luglio ripartirà da Valles. Con buona pace dell’Inter, che ove mai necessitasse di un alter ego di Acerbi dovrà dirottare le sue attenzioni altrove.