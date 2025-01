Lisbona porta sempre bene. Ravaglia, un debutto da veterano. Di testa sono tutte di Beukema. Ndoye stavolta sgasa a vuoto

Ravaglia 6 E’ al debutto in Champions e fino all’errore sul gol di Harder gioca col piglio del veterano. Concentrato e sempre ben piazzato, nel primo tempo sventa tutte le minacce. Attento anche nella ripresa fino alla mezza frittata sul gol dello Sporting: ma nello sbagliare è in allargata compagnia.

Holm 6,5 Quando spinge per la difesa lusitana son dolori. Ma son dolori anche per la corsia destra rossoblù, perché le rare incursioni dello Sporting nel primo tempo arrivano tutte dalla parte dello svedese. Suo il corner da cui nasce il gol di Pobega.

Beukema 7 Sui suoi stacchi non c’è contraerea che tenga. Al 4’ fa le prove generali e timbra la traversa, al 21’ confeziona un colpo di testa fotocopia che diventa un assist per Pobega. Attentissimo anche in fase difensiva. Italiano lo risparmia per il Como (anche perché ammonito) togliendolo nell’intervallo.

Miranda 6 Spinge poco lasciando a Iling-Junior il compito di affondare. Ma dalla sua parte quelli dello Sporting vanno a sbattere contro un muro.

Ferguson sv Tenta un allungo e sente tirare la coscia: resa anticipata al 10’. Si spera che si sia fermato in tempo per vitare un guaio grave, ma il ‘tirotto’ c’è stato e desta comunque apprensione.

Ndoye 5,5 Svagato e impreciso nel primo tempo, si sveglia nella ripresa. Ma là davanti conferma di non avere il gol in canna.

Fabbian 6,5 Avrà anche le valigie in mano, ma ove mai fosse è un motivo in più per lodarne la serietà. Combattente feroce, si addormenta solo sull’incursione di Simoes che genera l’1-1. Errore che pesa, ma resta una prestazione convincente.

Iling-Junior 6 Poco efficace, ma lavora tanti palloni. L’ammonizione che rimedia prima dell’intervallo è un fischio troppo fiscale dell’arbitro, ma nella circostanza lui si dimostra ingenuo.

Castro 5,5 Va bene il lavoro oscuro, ma stavolta l’oscurità prevale sulla qualità. Nella ripresa libera Ndoye nelle praterie ma involontariamente ne mura anche una conclusione. Notte di sofferenza.

Moro 6,5 Si incolla a Hjulmand e non lo molla per un istante. Anche buone geometrie.

Erlic 5,5 Si prende un giallo, rischia il secondo. Ma non giocava da tanto.

Lykogiannis 5,5 Da terzino destro fa quel che può: non abbastanza.

Odgaard sv

Dallinga sv

Allenatore Italiano 6,5 Domina e spreca: un film già visto. Ma è il terzo risultato utile di fila in Champions. Identità e solidità. Voto squadra 6,5

Massimo Vitali