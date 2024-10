Lo svizzero ha compiuto ieri 24 anni. Ndoye, dribbling e marcature storiche. I compagni gli chiedono più continuità

Tanti auguri Dan: cento di questi giorni e almeno un altro paio di gol. Giusto per dimostrare che ‘attaccante’ non è un’etichetta impropria. Dan Ndoye ieri ha compiuto 24 anni. Nell’era dei social la festa gliel’hanno fatta su Instagram i tanti attuali ed ex compagni di squadra, oltre naturalmente al Bologna.

Ventiquattro anni cominciano ad essere abbastanza per delineare le caratteristiche di un calciatore e quelle di Ndoye fanno perdere il sonno a Vincenzo Italiano: costruttore di gioco, saltatore di uomini in dribbling, portatore sano di un motore dalla cilindrata sopra la media ma incapace di tradurre tanto bendidio nella materia sonante dei gol. L’ultimo (e unico) segnato in campionato con la maglia del Bologna reca la data storica dello scorso 11 maggio a Napoli, quando il Bologna di Motta s’impose per 2-0 mettendo il timbro all’impresa di qualificarsi in Champions.

Anche l’altro realizzato in rossoblù è a suo modo storico, perché ai supplementari castigò l’Inter negli ottavi di Coppa Italia: al Meazza era il 20 dicembre 2023. Per entrare stabilmente negli annali rossoblù adesso però servono i gol ordinari. Troppi gli sprechi davanti alla porta perché Italiano possa dormire sereno.

m. v.