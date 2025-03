L’oro della Laguna per sognare. Skorupski è un vero fenomeno. Fergie-Odgaard, che sostanza. Debutto brillante per Pedrola

Skorupski 7,5 La forza dei grandi numeri uno è sfoderare la paratissima anche in quarantacinque minuti inoperosi: vedi la paratissima nel primo tempo su Zerbin. Nella ripresa serve il capolavoro-bis sulla conclusione di Yeboah. Migliore in campo insieme a Orsolini.

Calabria 5,5 Primo tempo pieno di iniziative, ma infarcito di troppe ingenuità. Si addormenta su Doumbia e prende il giallo. Pisolino ancora più grave nella ripresa, quando involontariameente manda in porta Yeboah che si fa ipnotizzare da Skorupski.

Beukema 6 Fila è un fantasma che non lo impensierisce mai. Il pericolo arriva però al 40’ quando sulla punizione di Perez concede mezzo metro a Idzes che incorna fuori di un soffio. Qualche sbandata nel cuore della ripresa, quando il Venezia attacca a folate.

Casale 7 Feroce, attento, tatticamente impeccabile. Contro il Venezia di cui è un ex e davanti a Di Francesco che lo ha fatto debuttare in A al Verona, fa un figurone.

Miranda 6 Nell’unica circostanza in cui il Venezia nel primo tempo si affaccia in area rossoblù concede troppo spazio a Zerbin. Ma è sempre sul pezzo.

Freuler 6 E’ uno dei tre reduci dalla nazionale (con Skorupski e Ferguson) a essere schierato nell’undici titolare. C’è con la gamba e con la testa, ma cala vistosamente alla distanza e Italiano lo toglie.

Ferguson 6,5 Poco appariscente, ma quante corse provvidenziali a tamponare tutte le falle.

Odgaard 6,5 Un attaccante che non tira una sola volta in porta non è una nota di merito. Ma se l’attaccante è il tuttofare danese, che lavora e sporca mille palloni, allora si può fare un’eccezione.

Cambiaghi 7 Ha il motore che ruggisce come nei giorni più felici. Quando mette il turbo sulla fascia per gli avversari son dolori. Nell’azione del gol oltre che la gamba mette la qualità e pennella un assist pesantissimo per Orsolini.

Ndoye 6,5 Entra nella ripresa e va via agli avversari con un filo di gas. Peccato che non punti mai la porta.

Pobega 6 Porta solidità: quello che serviva.

Holm 6 Ricambio di lusso per un Calabria un po’ in panne.

Pedrola 6,5 In un quarto d’ora combina più cose di Dallinga. Un debutto che promette.

Fabbian 6 Finale di battaglia.

Allenatore Italiano 7 Tre punti sudati, ma meritati (grazie anche a ‘San’ Skorupski). Saper vincere anche le partite sporche è il marchio di fabbrica delle grandi.

Voto squadra 7

Massimo Vitali