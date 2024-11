Lucumi chiuderà il giro dei nazionali. Fabbian, 30’ in Under 21. Erlic ’vede’ l’Olimpico. Remo, delusione svizzera

Ultimo giorno di lavoro per i rossoblù rimasti a disposizione di Italiano nel corso della sosta: in programma questa mattina una partitella in famiglia con la Primavera, a porte chiuse alle 11. Seguiranno due giorni di riposo, con ripresa in programma martedì mattina: salvo ulteriori contrattempi, sarà quello il giorno utile per il ritorno in gruppo di Martine Erlic, che sarà quindi a disposizione per la ripresa in casa della Lazio. Restano invece ai box i lungodegenti Aebischer ed El Azzouzi, che dovrebbero tornare a disposizione a dicembre, oltre a Ndoye e Cambiaghi. A loro, in questi giorni, si sommano le assenze dei nazionali Fabbian, Freuler, Iling-Junior, Lucumi, Moro, Posch, Skorupski, Urbanski e Holm, con i rientri in programma tra il 20 e il 22.

L’ultimo a tornare sarà come sempre il colombiano Lucumi, che non sarà a disposizione prima del 22, a due giorni dal ritorno all’Olimpico: Casale si candida per una maglia da ex per la sfida, ma anche per questo è importante il rientro in gruppo di Erlic, anche se essendo al rientro dopo quasi un mese di stop è difficile che possa indossare la maglia da titolare.

A Casteldebole, in questi giorni, Italiano ha potuto lavorare con 16 effettivi, al netto di nazionali e problemi di infermeria: ovvero con Ravaglia, Bagnolini, Beukema, Casale, Miranda, Lykogiannis, Corazza, De Silvestri, Pobega, Ferguson, Karlsson, Dominguez, Orsolini, Castro, Dallinga e Odgaard.

Ieri, intanto, Fabbian è stato risparmiato fino all’ultima mezzora nell’amichevole di lusso tra gli azzurrini e la Francia Under 21. Il rossoblù è subentrato al 60’ al posto del fantasista del Sassuolo Volpato, dopo che a centrocampo in avvio il ct Nunziata aveva preferito Casadei e Ndour come mezzali, rinunciando pure a Miretti, Baldanzi e Pafundi. Avanti 2-0 gli Azzurrini sono stati raggiunti sul 2-2, con Fabbian subentrato quando ancora l’Italia era avanti 2-1. Titolare, invece, Iling-Junior nella sfida che ha visto l’Under 21 inglese sfidare i pari età della Spagna. In campo ieri anche la Svizzera di Freuler contro la Serbia: Remo, 95’ di fatica, firma l’assist per il gol di Amdouni, ma al 90’ arriva l’1-1 che rovina tutto in Nations League. Skorupski in panchina e Urbanski 72’ in campo nella Polonia travolta 5-1 in Portogallo dove provava a riaprire la corsa ai primi due posti del gruppo 1, lo stesso della Croazia di Moro ieri di scena in Scozia, mentre nella notte Lucumi e la Colombia sono andati a caccia di punti per la qualificazione mondiale con l’Uruguay. Oggi tocca alla Svezia di Holm ospitare la Slovacchia.

Marcello Giordano