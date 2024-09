Bologna, un’altra prova incolore. Lucumi è uno dei pochi a salvarsi. Posch, lanci lunghi e zero costrutto. Dallinga vaga in campo senza meta

Skorupski 6 Sul ‘colpo di petto’ di Gyasi è in giustificato ritardo perché sul cross di Pezzella stava rinculando per coprire il secondo palo. Provvidenziale al 38’ su Solbakken anche se è l’attaccante norvegese a mangiarsi un gol fatto.

Posch 5 Pezzella dalla sua parte nei primi 45’ fa il bello e cattivo tempo: troppa libertà d’azione quando l’Empoli affonda. Tanti lanci lunghi, zero costrutto.

Beukema 6 S’ingegna come può per tappare le falle ma va in affanno quando i cross di Pezzella tagliano come il burro la difesa rossoblù. Ordinato però fino alla fine.

Lucumì 6 Dietro chiude quasi tutti i buchi, occasionissima di Solbakken a parte. Ma è uno dei pochi a salvarsi.

Miranda 5,5 Calcia il corner che dopo 2 giri di lancette manda in gol Fabbian. Poi sbaglia il posizionamento nel ribaltamento di fronte finalizzato dal gol di Gyasi. Si rianima con un paio di cross tagliati dalla fascia, ma è poco.

Freuler 5 Sembra avere il motore ancora un po’ arrugginito dopo le ottime performance dell’Europeo. Fazzini nel primo tempo balla tra le linee e lo svizzero non ne intercetta mai movimenti e traiettorie di passaggio. Moro 4,5 Fragile come un fuscello e privo di inventiva, come tutta la mediana rossoblù. All’ennesimo erroraccio Italiano lo toglie.

Orsolini 4,5 Un pesce fuor d’acqua che cerca invano, con giocate estemporanee, di aprire la difesa empolese. Al 41’ si mangia un gol che grida vendetta quando la palla sbatte in faccia a Gyasi sul rilancio di Goglichidze e si spalanca un autostrada: a tradirlo è il destro. Poi il solito film: sbaglia e s’innervosisce. Castro 5 Equazione infallibile: squadra che costruisce poco o nulla, centravanti che non tira mai in porta. Bastasse la garra sarebbe sufficiente: ma la serie A è altro e per ora l’argentino non è pronto.

Aebischer 5,5 Qualche discreta linea di passaggio: combina qualcosa in più dei titolari del centrocampo.

Odgaard 5 Sia a destra che a sinistra nulla di buono.

Dallinga 5 Vaga per il campo senza una meta, tenta due colpi di testa che fanno un po’ tenerezza.

Urbanski sv Approccio giusto, la sua qualità sarebbe servita prima.

De Silvestri sv Un crossaccio alle stelle e poco altro.

Italiano 5 La cosa peggiore è toccare con mano lo spaesamento di una squadra che in campo non sa cosa fare: spartito monocorde, zero sbocchi offensivi. Mettere Dallinga dietro Castro, nella ripresa, non è una grande idea.

Voto squadra 5