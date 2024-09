Como Bologna, le probabili formazioni e dove vedere la partita in tv

Bologna, 14 settembre 2024 – Nel venerdì di vigilia Vincenzo Italiano va dritto alla meta senza tanti fronzoli, come vorrebbe che facesse il suo Bologna quando cerca la porta: "Dopo appena tre giornate di campionato ci sta che tutte le squadre debbano lavorare per crescere: figurarsi noi che siamo in ritardo in classifica e adesso dobbiamo accelerare".

Oggi cerca un balsamico colpo di gas sul lago il pilota di un Bologna che non ha ancora conosciuto il sapore dei tre punti. In uno stadio Sinigaglia allargato nella capienza, ma soprattutto in una città, Como, che riabbraccia in casa la serie A dopo 21 anni di assenza.

Per questo la squadra di Fabregas proverà a mettere l’abito della festa mentre a Italiano basterebbe che il suo Bologna indossasse l’abito della concretezza: "Nelle prime tre partite è mancata soprattutto la finalizzazione e anche i miei ragazzi sanno quanto questo aspetto incida – dice il tecnico rossoblù –. Come si migliora davanti alla porta? Pensando che ogni palla gol sia l’ultima della partita".

Tornano in mente le diapositive di Valles, quando l’uomo in ritiro si sgolava a bordocampo quando nel provare gli schemi i suoi calciatori non inquadravano la porta. Da allora di acqua ne è passata sotto i ponti di Casteldebole, compresi i dubbi che fatalmente accompagnano una nuova avventura quando ancora non è baciata dai risultati. Già, la transizione non scontata dal mondo di Motta a quello di Italiano.

"Penso che pian pianino accadrà – dice il nuovo pilota –. Quando dopo l’Empoli ho parlato di pagina nuova da scrivere mi riferivo al fatto che qui ci sono tanti ragazzi giovani che possono crescere. Da un anno all’altro cambia tutto, ma sono convinto che tutti insieme potremo continuare a stupire rendendo felici i nostri tifosi. Ci vorrà un po’ di tempo, anche se sappiamo che nel calcio il tempo è sempre breve".

Non c’è bisogno di ricordargli la regola, molto italiana, secondo cui allenatore che non porta a casa punti non dorme mai tra due guanciali. Accenna a un sorrisetto Italiano: "Ho letto del rinnovo di contratto che ha appena firmato Arteta (il tecnico dell’Arsenal, ndr ). In un altro paese, che non cito, questo non sarebbe successo. Ma ogni paese ha la sua cultura sportiva e ottenere risultati è l’obiettivo di tutti: anche se mi dà un po’ fastidio che tutti i giudizi siano orientati solo dai risultati...". La conclusione è che "a Como il Bologna è costretto a fare il massimo": prima di cominciare il lungo viaggio delle partite ogni tre giorni.

Oggi il Como in campionato, mercoledì lo Shakhtar in Champions, domenica di nuovo il campionato col viaggio a Monza: chi si ferma è perduto. "Comincia un tour de force in cui conterà solo la prossima partita – avverte Italiano – ma in cui sarà importante, per me e il mio staff, valutare attentamente condizioni fisiche, tempi di recupero, fatiche dei viaggi. Sarà importante il coinvolgimento di tutti, perché tutti possono entrare in gioco nelle scelte".

Le probabili formazioni

COMO: 4-2-3-1. Allenatore: Fabregas. 1 Audero; 6 Iovine, 13 Dossena, 2 Kempf, 18 Moreno; 36 Mazzitelli, 23 Perrone; 7 Strefezza, 79 Paz, 33 Da Cunha; 11 Belotti. All. Fabregas. In panchina: 25 Reina, 3 Sala, 9 Gabrielloni, 14 Jasim, 5 Goldaniga, 16 Fadera, 17 Cerri, 77 Van Der Brempt , 26 Engelhardt, 27 Braunoder, 10 Cutrone, 20 Sergi Roberto. BOLOGNA: 4-3-3. Allenatore: Italiano. 1 Skorupski; 3 Posch, 31 Beukema, 15 Casale, 33 Miranda; 20 Aebischer, 8 Freuler, 18 Pobega; 7 Orsolini, 10 Karlsson; 24 Dallinga. In panchina: 34 Ravaglia, 23 Bagnolini, 16 Corazza, 29 De Silvestri, 26 Lucumi, 6 Moro, 21 Odgaard, 5 Erlic, 2 Holm, 82 Urbanski, 22 Lykogiannis, 9 Castro, 11 Ndoye, 80 Fabbian, 14 Iling, 30 Dominguez.

Arbitro: Marco Piccinini di Forlì

Dove vedere la partita

Stadio: Giuseppe Sinigaglia di Como Ore: 15 Diretta TV: DAZN