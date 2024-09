Bologna Fc, Italiano: “Pensiamo solo al Como, dobbiamo essere più concreti”

Bologna, 14 settembre 2024 - Esaurita la prima sosta per le Nazionali, il Bologna torna domani in campo a Como (ore 15).

Sarà la prima dei lariani al Sinigaglia, messo a norma e tirato a lucido per il ritorno in Serie A, che da quelle parti manca da 21 anni: motivo per cui, in poche ore, i tagliandi per il match sono andati a ruba e presto è stato comunicato il sold-out. Una spinta che sarà necessaria per gli azzurri di casa, alla ricerca del primo successo dopo un avvio balbettante, con 1 punto nelle prime 3, e lo stesso si può dire anche del Bologna, che dalle due sfide al Dall'Ara ha raccolto appena due punti (con Udinese ed Empoli), venendo, nel mezzo, risucchiata dal Napoli di Conte (3-0 al Maradona alla seconda giornata).

Nella settimana che porterà al debutto in Champions - mercoledì alle 18.45 in casa con lo Shakhtar -, al Bologna servirà la giusta iniezione di fiducia e di punti, con l'obbiettivo di iniziare a muovere una classifica fin qui deficitaria. "Siamo una delle poche squadre ad aver avuto tanti giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, e purtroppo soltanto per pochi giorni siamo riusciti a lavorare al completo - ha dichiarato alla vigilia Italiano, analizzando anche il momento del gruppo -. Tutte le squadre hanno qualcosa da migliorare, figuriamoci noi, ma dobbiamo accelerare. Nelle due partite in casa potevamo ottenere molto di più, i ragazzi lo sanno, essere concreti indirizza cambia il volto alle partite. Fin qui, anche se non abbiamo concesso tantissimo, i nostri avversari sono stati più efficaci rispetto a noi, ed è lì che si vincono le partite".

Il mister rossoblù si è poi espresso così sul come poter affrontare il doppio impegno settimanale. "Bisogna pensare solo alla prossima partita, fare risultato nell'immediato, con concentrazione massima e sfruttando al meglio le risorse che abbiamo. Il Como ha aggiunto tanta qualità e si porta dietro l'entusiasmo dello scorso anno, hanno tanta fiducia. In più, li affronteremo per la prima volta nel loro stadio: ci dovremo far trovare pronti".

Domani, il Bologna ritroverà Holm, Ndoye ed Erlic, assenti nell'ultima contro l'Empoli. "Emil oggi è tornato ad allenarsi, mentre Dan arriva da qualche allenamento a parte e dovremo essere cauti con lui: intanto, l'importante è averli ritrovati visto il periodo che avremo davanti".

Il tecnico è poi andato avanti a parlare dei singoli e delle new-entry, su tutte Dominguez e Pobega. "Tommaso sta iniziando a conoscere i compagni e l'ambiente, quando si parla di attaccare l'area lui ha le caratteristiche giuste; cercheremo di sfruttarlo. Benjamin è in un'ottima condizione, sono rimasto stupito dalle sue qualità individuali, ma arriva da un calcio diverso, dove si parla una lingua diversa, per cui deve ancora conoscere l'intero contesto. Dallinga? E' in crescita, lo vedo diverso rispetto all'inizio, si sta già adattando. Abbiamo un buon numero di giocatori - conclude Italiano - se riusciamo ad essere tutti coinvolti possiamo fare bene: più siamo e meglio è, così per affrontare al meglio i prossimi impegni".

I convocati

Questo l’elenco dei convocati:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Casale, Corazza, De Silvestri, Erlic, Holm, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, Fabbian, Freuler, Moro, Pobega, Urbanski.

Attaccanti: Castro, Dallinga, Dominguez, Iling-Junior, Karlsson, Ndoye, Odgaard, Orsolini.