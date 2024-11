Lucumi, un pensiero Real. E il Bologna gioca in difesa

Nel corso dell’ultima uscita del Bologna in Champions, sconfitto a domicilio dal Monaco, non è passata inosservata la presenza dell’osservatore dell’Atletico Madrid: i Colchoneros marcano da ormai un anno John Lucumi e dalla sfida di Champions sono tornati a casa con buone sensazioni su Beukema e Castro, giocatori da marcare da vicino in chiave futura. Ma dalla Colombia, in comcomitanza con il ritorno di Lucumi in patria per il raduno della nazionale in vista delle sfide di qualificazione al prossimo mondiale con Uruguay ed Ecuador, in programma sabato e mercoledì notte, arriva pure un’altra notizia: "Anche il Real Madrid è interessato a firmare il colombiano Lucumi". Questa la notizia d’apertura del quotidiano El Colombiano di ieri.

Gli occhi del club più titolato, nonché campione d’Europa in carica, e di Carlo Ancelotti su centrale rossoblù, insomma.

E quella che per ora è un’idea potrebbe diventare un guaio: perché è vero che il Bologna di Saputo non ha mai ceduto un pezzo da novanta a stagione in corso, ma se l’idea dovesse diventare pista concreta, andare a trattenere un calciatore corteggiato dal Real sarebbe complesso: come lo fu (e infatti non accadde) trattenere Arnautovic richiesto dall’Inter. Un conto sono idea e un rumors e un’altra un’offerta concerta: e ad oggi non c’è. C’è però una notizia certa: il Real cerca alternative dopo la lesione al crociato e a entrambi i menischi riportata da Eder Militao, assenza che va ad aggiungersi a quello di Carvajal, altro giocatore che ha finito anticipatamente la stagione.

Ai nomi usciti dalla Spagna per la sostituzione (Jonathan Tah, Aymeric Laporte, Castello Lukeba e Davinson Sanchez) è andato ad aggiungersi nelle ultime ore quello di Lucumi. Per il Bologna, perdere ad oggi Lucumi, è tutt’altro che una minaccia reale: non fosse altro perché il centrale colombiano è uno dei nomi filtrati come possibile risoluzione all’emergenza in casa Blancos e non il principale.

E’ però una possibile minaccia sul fronte distrazione, per il giocatore, punto di forza del Bologna e vero sostituto di Calafiori per Italiano.

Di più. E’ pure la conferma di come stiano crescendo le quotazioni di un calciatore di 26 anni arrivato a Bologna per 8.5 milioni nell’estate del 2002 dai belgi del Genk e che promette di essere uno dei pezzi da novanta del prossimo mercato: quello estivo, però.

Oggi, intanto, il Bologna tornerà ad allenarsi, seppure privo dei nazionali, tra i quali Lucumi. Il tutto in vista della sfida con la Lazio in programma alla ripresa del campionato, all’Olimpico, in vista della quale Vincenzo Italiano potrà contare sui nazionali solo 3-4 giorni prima del big match.