Lunga trattativa: il tedesco e’ l’obiettivo n.1. Gosens, altra frenata

Sartori rilancia per Robin Gosens. Rifiutata dall’Union Berlino una prima proposta di prestito con diritto di riscatto intorno ai 5 milioni, la dirigenza rossoblù ha alzato il tiro, proponendo una formula di prestito con obbligo, anche a base onerosa, a 7 milioni complessivi: niente da fare, per ora l’Union resta fermo sulla valutazione da 10 milioni. La mossa rappresenta comunque un segnale di come Gosens rappresenti l’opzione principale per la corsia mancina di difesa. Il rilancio, seppur bocciato, è pure un segnale al calciatore, di come il Bologna non sia immobile e di come il calciatore debba pazientare e tener duro di fronte al corteggiamento del Benfica, ma che resta in cima ai pensieri di Sartori, che lo portò a Bergamo.

In cima ai pensieri sì, ma non unico obiettivo: il norvegese Wolfe (23) dell’Az Alkmaar e Jurasek (23) del Benfica sono alternative percorribili, qualora l’affare Gosens non fosse pista praticabile ai entro i margini che la dirigenza rossoblù si è data.

m.g.