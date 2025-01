Maldini show: predica nel deserto. Carboni malissimo, Izzo è distratto

Turati 6,5. Tiene in partita il Monza prima ed evita la goleada poi con le parate su Dominguez, Odgaard, Beukema e Dallinga e con l’aiuto del palo su De Silvestri.

D’Ambrosio 5,5. Bene nel primo tempo, cala dopo gli ingressi di Ndoye e Lykogiannis.

Izzo 5. Non riesce a mettere una pezza su Castro, sul 2-1 lascia troppo spazio a Odgaard.

Carboni 4. Inizia rimpallando una conclusione su Castro che avvia il contropiede del vantaggio. Ma si perde l’argentino Castro sul pareggio, e sull’azione del 2-1 avviata dal nove rossoblù. Una disattenzione nell’area piccola regala un’occasionissima a Odgaard e Posch. Malissimo.

Kyriakopoulos 4,5. Orsolini è ispirato e un rebus irrisolto, gli scappa da tutte le parti e ci mette l’assist per l’1-1 e sul il 3-1 sbaglia la valutazione sul cross di Lykogiannis.

Akpa Akpro 6. Fatica in avvio sulla fascia, dopo l’infortunio di Bondo, in mezzo cresce ed è ovunque fino al cambio per crampi.

Bondo 6. Cancella Freuler, costretto a uscire per un problema fisico.

Bianco 5,5. Regia pulita, ma talvolta troppo compassata e imprecisa.

Ciurria 6,5. Parte a sinistra, finisce a destra. Recupera, avvia e rifinisce il contropiede del vantaggio. Prima e dopo tanto lavoro sporco. Attacca Miranda e chiede un rigore al 13 della ripresa.

Maldini 7. Scatenato. Trova il gol in contropiede. Salta l’uomo, cambia gioco, cerca gli inserimenti dei compagni: tanta qualità e fisicità, ma predica nel deserto.

Djuric 5. Tanta imprecisione nel lavoro di sponda: inconcludente

Vignato 5. Leggero.

Martins 5. Buone intenzioni, ma non incide.

Caprari 5. Non offre la scossa sperata.

Forson ng. Sensi ng.

All. Bocchetti 5,5. Presenta una squadra corta che intasa gli spazi in mezzo. Ma quando il Bologna cambia marcia non ha contromisure. Cambia tardi, ma quando lo fa la squadra peggiora, complici le assenze di Birindelli, Caldirola, Cragno, Gagliardini, Mota Carvalho, Pablo Marì e Pessina.

Voto squadra 5.