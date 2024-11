Martedì sera in tribuna una ’spia’ da Madrid: Simeone apprezza il colombiano e segue l’argentino. Beukema, invece, piace alla Juve a caccia di un vice Bremer. Osservatore dell’Atletico al Dall’Ara per Lucumi e Castro

Beukema, Lucumi e Castro osservati speciali: con il colombiano in prima fila. Alla sfida di Champions tra Bologna e Monaco non è passata inosservata la presenza di un’osservatore dell’Atletico Madrid. Guarda caso i Colchoneros sono stati più volte accostati dalla Colombia fin dal gennaio scorso sulle tracce di John Lucumi, che il Bologna ha blindato nell’ultimo calciomercato dopo l’addio di Riccardo Calafiori. Che a Madrid non abbiano mollato il colpo è probabile. Anche perché la storia rossoblù racconta come 1-2 pezzi da novanta possano essere sacrificati in estate sull’altare delle plus valenze per animare il mercato in entrata. Lucumi, arrivato dal Belgio per 8 milioni, promette di essere uno dei prossimi candidati, specie se dovesse continuare di questo passo: anche perché il vero sostituto di Calafiori (con il quale ha anche giocato in coppia nella scorsa stagione) si sta rivelando lui.

Stando alle indiscrezioni, però, l’osservatore dell’Atletico avrebbe lasciato Bologna dopo aver segnato sul proprio taccuino altri due nomi: quelli di Sam Beukema e Santiago Castro. D’altronde, Beukema è stato nome rimbalzato anche tra ambienti Inter e Juventus tra l’estate e le ultime settimane, dopo l’infortunio Bremer in casa bianconera.

E’ stato pedina praticamente inamovibile del Bologna dei sogni della scorsa stagione e lo è pure in quella attuale: la probabilità che diversi club, con il Bologna fuori dalla Champions, possano provare a tentarlo è più che legittimo. E legittimo è che Castro abbia iniziato a far parlare di sè dopo un inizio di stagione da 3 gol in Italia, per un ragazzo argentino che non ha ancora compiuto i 20 anni. Dalla Spagna fanno sapere che l’osservatore avrebbe consigliato di monitorare il percorso di crescita di Santiago Castro con la maglia del Bologna.

Insomma, difficilmente ci saranno follie per lui nell’immediato, ma in lui vedono i crismi del giovane che possa in futuro affermarsi ad alti livelli e per caratteristiche è ritenuto idoneo al tipo di gioco proposto dal Cholo Simeone: d’altronde in rossoblù il ‘Torito’ è partito meglio di quanto riuscì a fare Lautaro Martinez al primo anno all’Inter e tanto basta ai grandi club per accendere i fari. La presenza dell’osservatore dell’Atletico altro non fa che confermare quanto di buono è riuscito a fare Castro, che ha bruciato Dallinga nella corsa a maglia da titolare dopo l’addio di Zirkzee.

Marcello Giordano