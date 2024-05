La storia di Mihajlovic e il Bologna continua: il figlio Miroslav allenerà una giovanile

Bologna, 23 maggio 2024 – Mihajlovic e Bologna, la storia continua. Di padre in figlio. Miroslav è pronto a raccogliere l'eredità del papà sulla panchina rossoblù.

Il 23enne allenerà infatti, come vice, un'under del club, dopo aver preso il patentino C da allenatore per le giovanili lo scorso agosto. Arriverà a Casteldebole in agosto. Una storia intensa, quella tra Sinisa e Bologna, che Miroslav è pronto a raccogliere.

"Faccio l'allenatore come lui, è un modo per sentirlo vicino", aveva raccontato il giovane tecnico al Carlino qualche mese fa, a quasi un anno di distanza dalla tragica scomparsa del padre. "Sei un ragazzo speciale, sono orgogliosa di te", ha invece commentato la notizia mamma Arianna su Instagram, postando una foto iconica: Sinisa con a fianco Miroslav da piccolo, quando il tecnico serbo all'epoca era allenatore del Milan.

E chissà se il 23enne seguirà proprio il percorso da allenatore del papà. Magari proprio a Bologna, dove il rapporto con la famiglia Mihajlovic di fatto non si è mai interrotto. N

emmeno quando, dopo la sofferenza di un esonero inevitabile, il club ha continuato a pagare lo stipendio a Sinisa anche dopo la sua morte. Un gesto non passato inosservato da Arianna e da tutta la famiglia del tecnico serbo, che esordì in Serie A proprio sulla panchina rossoblù, nel lontano 2008. Incroci del destino.