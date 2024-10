Bologna-Milan rinviata per maltempo: l’ordinanza del sindaco

Bologna, 24 ottobre 2024 – Bologna-Milan in programma sabato 26 ottobre alle 18 allo stadio Dall’Ara non si giocherà. Il sindaco Matteo Lepore, sentiti il questore e il prefetto, questo pomeriggio, giovedì 24 ottobre, ha infatti firmato un’ordinanza con cui ordina di sospendere la partita valida per la nona giornata del campionato di Serie A.

La partita Bologna-Milan non si giocherà per il maltempo

I danni dell’alluvione

A seguito dell’alluvione che ha colpito il Comune di Bologna dal 19 ottobre in alcune zone della città – si legge nell’ordinanza – e in particolare nel quartiere Porto-Saragozza (proprio dove si trova lo Stadio Dall’Ara), sono in corso intense attività di ripristino della situazione nelle aree pubbliche e nelle proprietà private. Le intense piogge di questi giorni e le previsioni meteorologiche per le prossime giornate non consentono di prevedere il ritorno alla normalità nelle prossime ore, vista anche l’allerta meteo emessa per la giornata venerdì 25.

Problemi di viabilità e ordine pubblico

La partita Bologna-Milan peraltro porterebbe allo stadio Dall’Ara, in via Andrea Costa e quindi nei pressi dell’area più critica della città, circa 35.000 persone, con conseguenti problemi di ordine pubblico per la presenza della tifoseria e la chiusura del traffico in tutta la zona circostante sin dal primo pomeriggio e fino alla notte. Tutto ciò creerebbe notevoli difficoltà alle operazioni in corso e aggraverebbe il contesto in cui già si trova la zona, creando rischi per l’incolumità e la sicurezza delle persone. La necessità di sospendere la partita Bologna-Milan è stata condivisa dal sindaco durante l’incontro del Centro coordinamento soccorsi tenutosi alla la Prefettura di Bologna.

Recupero, le possibili date

Per quanto riguarda la data del recupero della partita, è ancora presto per fare previsioni considerati anche i numerosi impegni di entrambi i club in Champions League e Coppa Italia. Guardando il calendario e in attesa delle decisioni della Lega, sembra difficile trovare uno spazio libero prima di febbraio-marzo.

In teoria la prima settimana senza impegni infrasettimanali è quella del 15-21 dicembre, ma il Milan giocherà il 15 contro il Verona e il 20 con il Genoa: per recuperare la gara con il Bologna, sarebbe necessario spostare tutte le partite.