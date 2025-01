Miranda, appassionato di pesca, è tornato in spagna. e oggi apre ufficialmente il mercato. El Azzouzi in palestra, Orso e Fabbian a Dubai

Miranda al fiume nella sua Olivares (lo spagnolo ha l’hobby della pesca), El Azzouzi in palestra, Orsolini e Fabbian al sole di Dubai: più tutti gli altri in ordine sparso, sfruttando la pausa per gli impegni in Supercoppa italiana dell’Inter. E oggi apre ufficialmente i battenti il mercato di gennaio, che chiuderà il 3 febbraio. Si apre la finestra di mercato e il Bologna che fa? Per il momento sta alla finestra. Il diesse rossoblù Marco Di Vaio, parlando ai microfoni di Sky, ha spiegato che "se ci sarà la possibilità di anticipare un’operazione legata a qualche giocatore di prospettiva, come abbiamo fatto un anno fa con Castro, la valuteremo", lasciando intendere che sarà presa in considerazione anche l’eventualità di sfoltire la rosa dopo aver valutato le tempistiche di ritorno in gruppo di El Azzouzi, Aebischer e Cambiaghi.

Uno tra Karlsson e Iling-Junior, finiti ulteriormente ai margini delle rotazioni offensive dopo l’esplosione di Dominguez, dovrebbe fare le valigie. Un altro il cui futuro in rossoblù è incerto, almeno da qui a giugno, è El Azzouzi, che significativamente sui social ha postato il suo San Silvestro di lavoro in palestra, per accelerare le operazioni di rientro in gruppo, cosa che verosimilmente accadrà martedì, quando a Casteldebole riprenderanno gli allenamenti.

Castro invece, dopo aver ringraziato su Instagram "un 2024 pieno di insegnamenti" ha celebrato il compleanno del ‘suo’ Velez’, arrivato a 115 anni di vita. Il più meritevole di staccare la spina è Freuler, che sempre su Instagram dopo lo scivolone col Verona ha promesso ai tifosi che "torneremo più forti".

m. v.