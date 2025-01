Monza ribaltato: 33 punti in venti giornate. Nessuno ci era mai riuscito sulla panchina rossoblù. Italiano record: da Bologna si rivede la Champions

Bologna 3 Monza 1

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia 6; Posch 5.5 (35’st De Silvestri 6), Beukema 7, Lucumi 6, Miranda 6 (21’st Lykogiannis 6.5); Freuler 6, Ferguson 6; Orsolini 7.5, Odgaard 7.5 (35’st Fabbian sv), Dominguez 6 (21’st Ndoye 6); Castro 7 (1’st Dallinga 6). All.: Italiano 7.

MONZA (4-4-2): Turati 6.5; D’Ambrosio 5.5 (35’st Forson sv), Carboni 4, Izzo 5, Kyriakopoulos 4.5 (25’st Caprari 5); Bondo 6 (39’pt Vignato 5), Akpa 6 (35’st Sensi sv), Bianco 5, Ciurria 6; Maldini 7, Djuric 5 (25’st Martins 6). All.: Bocchetti 5.5.

Arbitro: Mariani di Roma 6.

Reti: 4’pt Maldini, 23’pt Castro, 34’pt Odgaard, 24’st Orsolini. Note: ammoniti Akpa Akpro, Kyriakopoulos, Castro, Izzo.

Non è un sabato qualunque: è un sabato Italiano. Soprattutto, è sempre più il Bologna di Italiano. Trentatrè punti dopo venti giornate non c’era mai riuscito nessun umano sulla panchina rossoblù, e nemmeno il marziano Thiago, partito il quale sembrava fosse finito il mondo. E, invece, Vincenzo Italiano, con quel piglio da lavoratore d’argilla, ha fatto i risvolti alle maniche e ha risvoltato anche un gruppo che aveva bisogno di trovare nuovo appetito, dopo la pancia piena da Champions. Il Monza è solo Daniel Maldini: un lampo al 4’. Troppo poco con un Bologna che mercoledì imponeva il pari all’Inter e zittiva San Siro. L’inzuccata di Castro e il sinistro in buca d’angolo di Odgaard ribaltano già la gara nei primi 45’. Orsolini nella ripresa fa il tris che vale la vittoria e un sesto posto con vista Champions: è lì, ad appena 4 punti, nella mani di Thiago. Uno stimolo in più per andarsela a riprendere.