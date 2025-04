Napoli fermato dal Bologna: Anguissa brilla, ma Ndoye rovina la festa

Scuffet 7 Il suo primo tempo è lo specchio del primo tempo capolavoro della squadra di Conte: inoperoso. Nella ripresa miracoloso su Holm, sventa il ko all’ultimo secondo. Sostituisce al meglio l’influenzato Meret.

Di Lorenzo 6 Toglie spazi e respiro a Ndoye nel primo tempo e si ripropone. In difficoltà nella ripresa, quando Odgaard si allarga e Ndoye si accentra.

Rrhamani 6,5 Suo il lancio che coglie impreparata la difesa rossoblù e porta al vantaggio. Imposta e dietro non sbaglia nulla.

Jesus 5 Titolare causa affaticamento di Buongiorno è la sorpresa di giornata: negativa, bruciato da Ndoye in occasione del pareggio, rovina una partita fin lì solidissima.

Olivera 6 Partita di contenimento: missione compiuta, Orsolini non graffia.

Anguissa 7 Straripante: spezza l’equilibrio al minuto 18, prendendo d’infilata Lucumi, Miranda e Holm. Insuperabile e irraggiungibile.

Lobotka 6,5 Fa girare vuoto il pressing rossoblù, motorino inesauribile e sempre lucido.

McTominay 6,5 Parte con un paio di strappi decisi. E’ dappertutto, sfiora il gol e innesca i compagni, cala nella ripresa, quando un colpo lo costringe al cambio.

Politano 6 Se Ndoye non punge mai è anche merito del suo lavoro in fase di non possesso. Un paio di chiusure provvidenziali e in costruzione spreca poco.

Lukaku 6 Entra nell’azione del gol favorendo l’inserimento di Anguissa e mandando Lucumi fuori tempo sull’anticipo. Gioca da boa favorendo gli inserimenti e facendo reparto.

Neres 5,5 Pungente, anche se non trova la stoccata decisiva. Cala nella ripresa.

Gilmour 6 Nel secondo tempo di sofferenza entra e si batte.

Raspadori 6 Ci prova su punizione all’ultimo minuto.

Ngonge sv

Allenatore Stellini 6 Causa squalifica, Conte si gioca il talismano: l’uomo che fin qui aveva vinto 7 partite su altrettante in panchina. La cabala questa volta non funziona, il Napoli si ferma dopo un ottimo primo tempo e non sfrutta il mezzo passo falso dell’Inter.

Voto squadra 6

Marcello Giordano