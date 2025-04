Napoli pareggia con il Bologna: gol di Anguissa e Ndoye

Primo tempo 14’ Neres liberato al tiro nel cuore dell’area rossoblù: l’esterno di Conte non trova però la porta. 18’ 0-1 GOL ANGUISSA Lucumi sbaglia l’anticipo su Lukaku e il centrocampista azzurro si costruisce un’autostrada verso Skorupski: portiere aggirato e palla in rete. 28’ Girata in area di Dallinga, ma il destro è alle stelle. 29’ Aebischer conquista la palla, ma sbaglia la misura del passaggio per Freuler. 31’ Il sinistro di McTominay finisce alto. 33’ Ancora McTominay il cui destro viene deviato in corner da Ravaglia 41’ Il Napoli parte in campo aperto, Holm sbaglia la misura del retropassaggio, Politano s’invola verso Ravaglia, ma la sua conclusione defilata trova la decisiva opposizione del portiere: Massa ravvede però un intervento falloso. 49’ Destro a giro di Aebischer fuori di poco: migliore occasione rossoblù dei 45 minuti iniziali.

Secondo tempo 4’ Zuccata debole di Dallinga da corner. 14’ Su azione da corner Lucumi di testa impegna Scuffet in una difficile deviazione. 15’ Orsolini controlla un bel pallone in area, ma il sinistro al volo non trova lo specchio. 19’ 1-1 GOL NDOYE Miranda serve una palla geniale a Odgaard: sul cross del danese si avventa il nazionale svizzero che punisce Scuffet con un colpo di tacco. 36’ Castro ha un pallone invitante a due passi da Scuffet, Gilmour salva in extremis. 44’ Holm di testa, Scuffet vola e respinge, Castro arriva sul pallone con un attimo di ritardo. 49’ Raspadori calcia verso la porta, Olivera devia la traiettoria, ma Ravaglia c’è.