Napoli, Stellini: "Ottimo primo tempo, ma serve crescere in mentalità per lo scudetto"

Si tiene ben stretto il punto conquistato dal Napoli, Cristian Stellini, vice dello squalificato Antonio Conte. E ci tiene a precisare bene una cosa: "Parto col dire che abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Nella prima parte di gara abbiamo giocato in maniera aggressiva, fatta di gioco, tanto movimento e intensità". Anche per questo aveva sperato di allungare la sua striscia di sette vittorie in altrettante partite di campionato in panchina tra Italia e Champions, non solo e non tanto per un fatto scaramantico. Aveva creduto alla possibilità di riaprire la partita scudetto. Che comunque non è chiusa. A una condizione: "Nel secondo ci è mancato qualcosa, abbiamo badato più a difendere che a giocare e quando perdi ritmo su campi come questo con squadre così in forma poi è fatica ritrovarlo. Noi dobbiamo fare la partita, andare ad alti ritmi, se ci viene a mancare una di queste cose non riusciamo a fare la stessa partita. Dobbiamo crescere in mentalità e voglia di giocare in vista del rush finale della stagione". Nelle ultime sette giornate, il Napoli affronterà Empoli, Monza, Torino, Lecce, Genoa, Parma e Cagliari. Il filotto per dare l’assalto all’Inter e allo scudetto non è impossibile. A patto che il Napoli cresca in mentalità. Parola di Stellini.