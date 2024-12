Ndoye punta il Verona. El Azzouzi e Aebischer rivalutati dopo Natale

Recuperati Orsolini e Miranda, Italiano punta a ritrovare Aebischer, El Azzouzi e Ndoye. Per chiudere il capitolo emergenza, bisognerà attendere il rientro di Cambiaghi, previsto per metà gennaio, ma già il recupero dei due mediani e dell’esterno svizzero allenterebbe la pressione, consentendo di valutare il da farsi in chiave mercato. Le quotazioni rossoblù stanno lievitando, al netto del fatto che Italiano non abbia ancora avuto la squadra al completo. Giovedì, alla ripresa, i tre saranno rivalutati. Ottime le chance per Ndoye di tornare in gruppo ed essere nuovamente disponibile per l’impegno di lunedì prossimo con il Verona. Ancora cautela nei confronti dei due centrocampisti, reduci da stop piuttosto lunghi. Non è un dettaglio, perché in teoria i due rappresentano le prime alternative a Freuler e Pobega alla linea mediana, dopo il passaggio al 4-2-3-1 che ha penalizzato mezzali e trequarti come Fabbian e Urbanski.

Anche per questo il polacco non intende rinnovare il contratto che il Bologna ha prolungato fino al 2026 in virtù di un’opzione unilaterale a proprio favore. Si dovrà capire che tipo di impatto e in quali tempi potranno fornire El Azzouzi, out dall’estate per un problema al ginocchio e per un’ernia cervicale poi operata, e Aebischer, operato di ernia inguinale dopo gli impegni con la Svizzera, per capire se proseguire con la rosa attuale o cercare un centrale di centrocampo con caratteristiche diverse da quelli a disposizione.

Marcello Giordano